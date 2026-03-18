Así fue el fuerte choque entre Iván Cepeda y Paloma Valencia tras reencontrarse en el Congreso

El regreso a sesiones en el Congreso de la República estuvo marcado por un intenso enfrentamiento verbal entre la senadora Paloma Valencia y el senador Iván Cepeda, ambos aspirantes a la Presidencia.

La discusión se originó cuando Iván Cepeda hizo un llamado a sus colegas para evitar convertir el Congreso en una "plataforma de campaña política". Según el senador, reciben su sueldo en el legislativo para legislar y hacer control político, no para adelantar estrategias electorales dentro del recinto.

Nos pagan para venir a legislar, no hacer campaña electoral, no hacer campaña electoral sucia además, porque es lo que saben hacer, campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias, infundios, rumores, porque no tienen argumentos de fondo.

La respuesta de Paloma Valencia

La reacción de Paloma Valencia no se hizo esperar. La senadora respondió con fuertes críticas, señalando presuntos usos indebidos de recursos estatales por parte del Gobierno. En su intervención, cuestionó el aumento del gasto público en nómina y lo vinculó con prácticas que, según ella, podrían tener fines políticos.

Que nos cuenten cómo entonces en este gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina, empleo militante, contratan a la gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos.

Durante el debate, Valencia también retó directamente a Cepeda a sostener una discusión fuera del Congreso, sugiriendo que el escenario legislativo no debía ser el único espacio para confrontar ideas.

Congreso y campaña electoral: una línea cada vez más difusa

El regreso de las sesiones legislativas coincide con el aumento de la actividad política de cara a los próximos comicios. Analistas coinciden en que la presencia de varios precandidatos presidenciales dentro del Senado intensifica los debates y transforma la dinámica del Congreso en un escenario donde convergen funciones legislativas y estrategias electorales.

Además de Valencia y Cepeda, también figura la senadora Clara López, quien igualmente participa en el panorama político actual. Hasta el momento, ninguno de los aspirantes ha renunciado a su curul, aunque no descartan hacerlo para concentrarse en sus respectivas campañas.

Posición del Gobierno Nacional

El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien es el puente entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, manifestó su respaldo a que los candidatos presidenciales sigan cumpliendo con sus funciones legislativas.

"A mí me gusta más un desacuerdo que un falso consenso y me gustan más ese tipo de discusiones. Ese es un buen escenario; que mejor que el congreso para que exista el debate", expresó.