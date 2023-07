Roberto Jaramillo: "El tema de la 'paz total' está enredado y ocasiona alteración del orden público"

La violencia en Colombia ha incrementado en los últimos meses, por lo cual varios gobernadores le han pedido al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Defensa, Iván Velázquez, que ‘tomen cartas’ en el asunto.

Hace un mes, al menos 25 gobernadores se reunieron en Bogotá para discutir la crisis de seguridad y buscar soluciones. Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, pidió en las últimas horas “militarizar todo Buenaventura”.

Pues bien, Roberto Jaramillo, presidente de la Federación de Departamentos y gobernador de Quindío, habló en ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN y dio su visión de esta preocupante problemática.

¿Cuál es la alerta que ustedes le han lanzado una y otra vez al gobierno, sobre el panorama de violencia en el país?

“Nosotros desde la Federación Nacional de Departamentos hemos estado advirtiendo el incremento de estos grupos al margen de la ley y de la inseguridad en el país: extorsiones, reclutamiento, secuestros, 'vacunas'.

Vemos que se está empezando a deteriorar, empezamos a recordar tiempos de ingrata recordación para los colombianos, del año 1998-1999 donde se veían este tipo de cosas. Yo veo en esta recta final desesperados a los gobernadores porque no encontramos eco en el Gobierno Nacional para que tomen decisiones contundentes”.

¿Qué le piden los gobernadores al presidente, al ministro de Defensa?

“Nosotros quisiéramos dar órdenes mucho más duras en los territorios; pero no podemos hacerlo si el presidente de la República no lo hace. El clamor hoy es, a gritos, desde las regiones pedirle al Gustavo Petro que tome medidas en el asunto.

Pensamos que estas negociaciones se las están pasando por 'la galleta', no están entendiendo el mensaje del gobierno, que están aprovechando este tiempo de dilaciones para aumentar sus arcas y poder seguir delinquiendo y generando esta intranquilidad en el país”.

¿Qué le dice el ministro o el director de la Policía?

“Yo no veo respuestas realmente contundentes, Nos dicen que se van a tomar en cuenta, que es muy interesante, que vamos a hacerlo, que nos parece muy bueno. Pero yo no veo respuestas”.

¿Por qué cree que se ha incrementado esta violencia en las regiones?

“El tema de la 'Paz Total' está bien enredado. Yo veo que no están claras las reglas del juego. Esto está ocasionando una alteración del orden público y de la inseguridad en los territorios de Colombia. Es una realidad, no me lo estoy inventando yo. Es hora de que sepamos cómo vamos, a qué atenernos, cuáles son las reglas del juego y que los generales del Ejército sepan qué pueden hacer”.