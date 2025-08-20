CANAL RCN
Colombia Video

Violento atraco en Bogotá: ladrones amenazaron con armas para llevarse millonaria mercancía

El hecho quedó grabado por las cámaras y los ladrones pudieron ser capturados.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
06:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad en Bogotá no da tregua. En las últimas horas, ocurrió un violento atraco en Chapinero.

Mujer fue víctima de robo y secuestro tras retirar dinero en Bogotá
RELACIONADO

Mujer fue víctima de robo y secuestro tras retirar dinero en Bogotá

El caso se dio en el barrio Espartillal en la noche del martes 19 de agosto. La información oficial indica que una trabajadora estaba cerrando el local, cuando llegaron sujetos armados.

¿Dónde y cómo ocurrió el atraco?

Las cámaras grabaron con lujo de detalles lo ocurrido. El video mostró que estos hombres llegaron en motocicleta al lugar e intimidaron con pistola y cuchillo a la mujer. El local era un supermercado, concretamente un Oxxo.

Hubo dos que se quedaron amenazando a la trabajadora, mientras que el otro recorrió los pasillos de la tienda robando varios productos.

VIDEO | Doble atraco en Soledad: en menos de 5 minutos ladrones robaron a ciudadanos
RELACIONADO

VIDEO | Doble atraco en Soledad: en menos de 5 minutos ladrones robaron a ciudadanos

Además, se supo que los productos que robaron eran cajetillas de cigarrillos, botellas de licor, una bicicleta y dos celulares. El valor total de la mercancía era de 13 millones de pesos.

La Policía recibió el llamado de auxilio a través de la línea 123, por lo que se pudo poner en marcha el plan candado en poco tiempo. Cuando los criminales se dieron cuenta que los uniformados les seguían el rastro mientras huían, arrojaron la mercancía robada en la calle e intentaron perderles la vista.

Finalmente, los delincuentes pudieron ser capturados. Se supo que tienen 18, 19 y 28 años respectivamente. Las armas fueron incautadas, así como las dos motos en las que pretendían huir.

Robo a comercio en Bogotá

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional indica que entre enero y julio, se cometieron 5.030 hurtos a comercios, una reducción del 27.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando hubo 6.960 crímenes de esta categoría.

Así fue el comportamiento de este delito en las localidades: Usaquén (463), Chapinero (412), Santa Fe (162), San Cristóbal (176), Usme (120), Tunjuelito (95), Bosa (134), Kennedy (438), Fontibón (308), Engativá (425), Suba (572), Barrios Unidos (229), Teusaquillo (323), Los Mártires (165), Antonio Nariño (160), Puente Aranda (314), Candelaria (103), Rafael Uribe Uribe (117) y Ciudad Bolívar (159).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Reforma tributaria 2026: Gobierno busca más ingresos y la oposición exige recorte de gasto

Presidencia de Colombia

Entre alianzas, libros y exámenes toxicológicos: así se mueven las fichas presidenciales

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría suspende provisionalmente a Alfredo Saade como jefe de Despacho

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Exagerado? Salió a la luz el video de la expulsión de Edwin Cardona en Copa Libertadores

El árbitro central expulsó a Edwin Cardona por celebrar frente a uno de sus rivales y ya salió a luz qué fue lo que ocurrió en el campo.

Viral

En VIDEO I Influencers registran el instante en el que casi pierden la vida mientras grababan

La pareja de creadores de contenido registraron el momento exacto del accidente mientras hacían una reseña gastronómica.

Venezuela

Cartel de los Soles de Nicolás Maduro es el blanco de los buques de EE. UU. que rodean Venezuela

Lotería Cruz Roja

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 19 de agosto de 2025

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal