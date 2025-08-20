Violento atraco en Bogotá: ladrones amenazaron con armas para llevarse millonaria mercancía

La inseguridad en Bogotá no da tregua. En las últimas horas, ocurrió un violento atraco en Chapinero.

El caso se dio en el barrio Espartillal en la noche del martes 19 de agosto. La información oficial indica que una trabajadora estaba cerrando el local, cuando llegaron sujetos armados.

¿Dónde y cómo ocurrió el atraco?

Las cámaras grabaron con lujo de detalles lo ocurrido. El video mostró que estos hombres llegaron en motocicleta al lugar e intimidaron con pistola y cuchillo a la mujer. El local era un supermercado, concretamente un Oxxo.

Hubo dos que se quedaron amenazando a la trabajadora, mientras que el otro recorrió los pasillos de la tienda robando varios productos.

Además, se supo que los productos que robaron eran cajetillas de cigarrillos, botellas de licor, una bicicleta y dos celulares. El valor total de la mercancía era de 13 millones de pesos.

La Policía recibió el llamado de auxilio a través de la línea 123, por lo que se pudo poner en marcha el plan candado en poco tiempo. Cuando los criminales se dieron cuenta que los uniformados les seguían el rastro mientras huían, arrojaron la mercancía robada en la calle e intentaron perderles la vista.

Finalmente, los delincuentes pudieron ser capturados. Se supo que tienen 18, 19 y 28 años respectivamente. Las armas fueron incautadas, así como las dos motos en las que pretendían huir.

Robo a comercio en Bogotá

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional indica que entre enero y julio, se cometieron 5.030 hurtos a comercios, una reducción del 27.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando hubo 6.960 crímenes de esta categoría.

Así fue el comportamiento de este delito en las localidades: Usaquén (463), Chapinero (412), Santa Fe (162), San Cristóbal (176), Usme (120), Tunjuelito (95), Bosa (134), Kennedy (438), Fontibón (308), Engativá (425), Suba (572), Barrios Unidos (229), Teusaquillo (323), Los Mártires (165), Antonio Nariño (160), Puente Aranda (314), Candelaria (103), Rafael Uribe Uribe (117) y Ciudad Bolívar (159).