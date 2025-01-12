Robo a joyería en Chapinero deja una persona herida durante balacera: no hay capturados

A puertas de que inicien las celebraciones de Fin de año, a plena luz del día, se registró un robo a una joyería en la localidad de Chapinero, nororiente de Bogotá.

El episodio ocurrió en la jornada del lunes, 1 de diciembre, y generó pánico cuando la banda, en su huida, comenzó a disparar, hiriendo a un transeúnte en una de sus piernas.

Según la versión preliminar de las autoridades, un grupo de, aproximadamente, cinco personas ingresó a un centro comercial del sector, amenazó a sus trabajadores y se llevó parte de la mercancía. Así lo dio a conocer el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante operativo de seguridad ciudadana #1:

“Se presenta un hecho en la localidad de Chapinero, donde varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños, entre ellos una joyería, en donde, con un objeto contundente, rompen una de las vitrinas y acceden al lugar”.

El robo genera pérdidas por 30 millones de pesos:

De acuerdo con el teniente coronel Chaves, el robo genera pérdidas millonarias al negocio afectado.

En una temporada en la que esperaban aumentar sus ventas, los delincuentes lograron llevarse “un paño con diferentes joyas, que estarían avaluadas en, aproximadamente, 30 millones de pesos”.

Pero eso no es todo, “en la huida, estos sujetos hacen unos disparos y, desafortunadamente, resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas. Se está recuperando en un centro asistencial; ya que su herida no reviste gravedad”.

Autoridades trabajan en identificar a los responsables:

Un hecho similar se registró el sábado, 29 de noviembre, en el centro comercial ‘Cuarta Etapa’, de Bucaramanga. Sin embargo, las autoridades lograron dar con la captura de cinco presuntos implicados, mientras, en Bogotá, los integrantes de la banda lograron escapar junto con el botín:

“Inmediatamente se conoce el hecho, nuestra Policía de vigilancia y nuestra Policía Judicial se presentan en el lugar y realizan una trazabilidad de cámaras, para determinar quiénes fueron los autores del hecho, identificarlos y ubicarlos”, precisó el teniente coronel Chaves.