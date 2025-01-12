Video grabó la mortal balacera en joyería de Bucaramanga: eran del Tren de Aragua

En las últimas horas se conoció un nuevo video de cámaras de seguridad que fue utilizado en la audiencia contra los cinco capturados por este millonario hurto y que revela el momento exacto cuando entraron los delincuentes armados y amenazaron a los trabajadores de la joyería ubicada en uno de los locales del centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga.

Las imágenes muestran que de inmediato acceden a los mostradores y proceden a robar joyas y elementos de valor, que según las autoridades superan los 900 millones de pesos.

Posteriormente, intentan huir y es cuando se registra el intercambio de disparos con policías de civil que se encontraban en el centro comercial.

Ladrones de la joyería en centro comercial de Bucaramanga eran del Tren de Aragua

Tras un consejo de seguridad extraordinario, el ministro de Defensa y el director de la Policía confirmaron que la banda delincuencial que intentó robar la joyería tenía nexos con el tren de Aragua.

En la balacera que se desató en pleno atraco murió uno de los delincuentes y uno de los policías que intervinieron para evitar el robo.

Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos por información que permita la captura de otros seis delincuentes implicados en el asalto.

¿Quién era el policía asesinado por ladrones en joyería de Bucaramanga?

Se trata del Intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Freddy Francisco Leal, quien también era investigador de la Sijín y estaba de civil cuando se desató el cruce de disparos contra la banda delincuencial que llegó desde Barranquilla a cometer un robo en una joyería del centro comercial.

William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga, confirmó que el uniformado llegó con vida a un centro asistencial.

Fue trasladado a la clínica Bucaramanga, donde fue reanimado aproximadamente 48 minutos tratando de sobrevivir, pero por la gravedad de las heridas, fallece.

El policía de 40 años deja a un hijo de 13, una familia y una impecable trayectoria en la institución.