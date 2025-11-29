Momentos de pánico tras tiroteo en centro comercial de Bucaramanga: un muerto y dos heridos

Un estrepitoso tiroteo se presentó, sobre las 3 de la tarde de este sábado 29 de noviembre, en una joyería ubicada en zona residencial de Bucaramanga. Las imágenes dejan ver el instante en el que las personas corren para resguardarse de los disparos que generan pánico y caos.

Tiroteo en una joyería en Bucaramanga

Los hechos se presentaron en una joyería del centro comercial ‘Cuarta Etapa’, en el barrio Cabecera, en donde, según las primeras informaciones, el hecho corresponde a un intento de robo hacia una persona que se encontraba en este establecimiento comercial.

Así mismo, las autoridades precisaron que el tiroteo dejó a un policía muerto, dos presuntos asaltantes heridos y cinco capturados. Presuntamente, doce delincuentes habrían orquestado el hecho que generó pánico entre los ciudadanos que se encontraban en el centro comercial y demás trabajadores de establecimientos aledaños.

Imágenes del tiroteo en Bucaramanga

En las imágenes, obtenidas por Noticias RCN, se observan los momentos de angustia que varias personas vivieron al encontrarse en el centro comercial. Niños, jóvenes y adultos mayores tuvieron que ser evacuados, mientras que otros optaron por resguardarse en los baños del lugar.

