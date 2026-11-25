Antes de aprovechar los descuentos por el ‘Black Friday’ o ‘Viernes negro’ asegúrese de conocer las señales de alerta al momento de realizar sus compras por Internet.

Es ese el llamado de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la víspera de la última temporada de rebajas 2026.

Como parte de la campaña ‘No Caiga en la Red’, advirtieron que “un descuento del 80 % que está a punto de vencer o un mensaje que advierte que un paquete no pudo ser entregado y exige pagar $4.900 para reprogramar el envío” puede ser utilizado como gancho por las redes de estafa.

¿Por qué desconfiar de las rebajas de más del 80% con tiempo límite y el cobro de paquetes?

En medio de la espera de compradores ansiosos por recibir su paquetería y ofertas únicas, las redes de estafa suelen utilizar grandes rebajas y mensajes que advierten sobre problemas en la entrega para llamar la atención de sus víctimas.

Lo que mensajes fraudulentos de este tipo, en realidad buscan, es “engañar a los ciudadanos y obtener sus datos personales, información bancaria o dinero”.

Asimismo, el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) advirtió que “durante las jornadas de descuentos, los delincuentes pueden utilizar nombres, imágenes y logotipos de comercios reconocidos para hacer más creíbles sus ofertas. Sin embargo, la apariencia de una marca conocida no garantiza que el mensaje provenga de sus canales oficiales”.

¿Cómo evitar ser víctima de estafa durante el Black Friday?

Para evitar ser víctima de las redes de estafa durante el Black Friday, la Secretaría de Seguridad invitó a los compradores a desconfiar de los anuncios que generan urgencia, hablan de descuentos extraordinarios o solicitan la entrega de sus datos personales.

En la temporada de descuentos es posible hacerles el quite a personas inescrupulosas comprando, únicamente, a través de páginas oficiales; evitando dar clic a enlaces desconocidos, y poniéndose en contacto con el comercio o empresa de mensajería, cuando “surja” cualquier inconveniente con la entrega.

De la misma forma que vendedores pueden evitar el robo de su mercancía confirmando que el dinero haya entrado a su cuenta, antes de entregar cualquier producto.