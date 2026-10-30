CANAL RCN
Colombia Video

ABC del proyecto de rescate económico: qué cambiaría en el IVA, la renta y los aportes a salud

La iniciativa también contempla reducir los tributos para las empresas.

Noticias RCN

Juan David Galindo

octubre 30 de 2026
09:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley de rescate económico con el que busca introducir cambios en el sistema tributario y ajustar las finanzas públicas. La propuesta incluye modificaciones en los impuestos que pagan los ciudadanos, las obligaciones de los trabajadores y las tarifas que deben asumir las empresas.

Miguel Quintero será recluido en cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá: así es el penal
RELACIONADO

Miguel Quintero será recluido en cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá: así es el penal

Entre los puntos que más atención han generado están el posible aumento del IVA para determinados productos y servicios, la reducción del límite de ingresos a partir del cual una persona debe declarar renta y el incremento de los aportes a salud.

La iniciativa también contempla beneficios tributarios para las compañías, como una disminución gradual del impuesto de renta y tarifas preferenciales para nuevas inversiones.

IVA: ¿qué productos y servicios podrían tener un aumento?

Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con el impuesto al valor agregado (IVA), que actualmente tiene una tarifa general del 19%.

El proyecto plantea aplicar este gravamen a varios productos que podrían verse afectados por la modificación, entre ellos el café, las frutas, el azúcar y la pasta. También contempla cambios para los licores, las apuestas en línea y las compras realizadas a través de plataformas digitales de comercio cuando tengan un valor inferior a 200 dólares.

Para compensar el impacto de esta medida en los hogares de menores ingresos, el Gobierno propone devolver el IVA a por lo menos 19 millones de hogares.

Juan Betancourt, viceministro técnico de Hacienda, defendió la iniciativa y aseguró que el propósito es evitar que los ciudadanos con menos recursos terminen asumiendo una mayor carga tributaria.

No es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie. 19 millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio 138 mil pesos al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso.

Declaración de renta: bajaría el ingreso mínimo para declarar

Otro de los cambios importantes está relacionado con la declaración de renta. El proyecto propone reducir el umbral de ingresos que obliga a una persona a presentar esta declaración ante la autoridad tributaria.

¿Cuándo estará lista la avenida 68 en Bogotá? IDU reveló el porcentaje de avance de las obras
RELACIONADO

¿Cuándo estará lista la avenida 68 en Bogotá? IDU reveló el porcentaje de avance de las obras

Actualmente, según las cifras entregadas para esta propuesta, deben declarar renta quienes reciben ingresos superiores a los 5,8 millones de pesos mensuales. De aprobarse la iniciativa, ese límite bajaría a 3,1 millones de pesos.

Aportes a salud: ¿cuánto pagarían los trabajadores?

La iniciativa también contempla modificaciones en las cotizaciones al sistema de salud.

En el caso de los trabajadores dependientes, que actualmente aportan entre el 4% y el 5% de su salario, dependiendo de sus ingresos, el proyecto plantea ampliar ese rango para que los aportes puedan ubicarse entre el 4% y el 8%.

Para los trabajadores independientes, la cotización propuesta oscilaría entre el 12,5% y el 15,5%.

De esta manera, el proyecto busca modificar los porcentajes que deben destinar los trabajadores al sistema de salud. Si la propuesta recibe aprobación en el Congreso, estos cambios podrían representar un mayor descuento sobre los ingresos de algunos cotizantes.

Impuesto de renta para empresas: el Gobierno propone reducir la tarifa

A diferencia de los cambios planteados para algunos ciudadanos, el proyecto contempla una reducción de la carga tributaria para las empresas.

Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México
RELACIONADO

Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México

La propuesta busca disminuir gradualmente la tarifa del impuesto de renta empresarial, que actualmente se ubica en el 35%, hasta llevarla al 31% para 2028.

Además, plantea una tarifa preferencial del 20% para nuevas inversiones y ofrecer estabilidad jurídica durante periodos de entre 15 y 20 años a las empresas que decidan establecerse en Colombia.

Banco de la República pide estudiar la propuesta con seriedad

En medio de las reacciones que ha generado el proyecto, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, pidió que la iniciativa sea examinada con detenimiento durante su trámite legislativo.

Villar señaló que la discusión debe abordar incluso los puntos que puedan generar rechazo entre algunos sectores, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar las finanzas del Estado.

Ese proyecto de ley sea estudiado con cuidado, sea debatido con mucha seriedad, incluso en los puntos que pueden ser impopulares, porque va encaminado a un ajuste de las finanzas públicas que es absolutamente indispensable.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Video | Se conocen las primeras imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita

Santa Marta

Condenan a dos implicados en el brutal asesinato de Alessandro Coatti en Santa Marta

Fenalco

¿Cuáles son los productos que mas se roban de los supermercados en Colombia? Fenalco responde

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Reforma al Código de Tránsito: Conozca los que serían los nuevos costos en licencias, traspasos y más

El Gobierno radicará el primero de diciembre la reforma al Código de Tránsito.

Emiliano Martínez

"Me va a quedar de por vida": 'Dibu' Martínez mostró secuela de dura lesión tras el Mundial

El arquero de la Selección Argentina mostró una limitación en uno de los dedos de su mano derecha.

Abelardo de la Espriella

Presidente De la Espriella y vicepresidente de los EE. UU. se reunirían en Cartagena ¿De qué hablarán?

Artistas

La famosa que se quedó con el ramo de Luisa Fernanda W: su reacción es viral

Invima

Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias