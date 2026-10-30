ABC del proyecto de rescate económico: qué cambiaría en el IVA, la renta y los aportes a salud

El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley de rescate económico con el que busca introducir cambios en el sistema tributario y ajustar las finanzas públicas. La propuesta incluye modificaciones en los impuestos que pagan los ciudadanos, las obligaciones de los trabajadores y las tarifas que deben asumir las empresas.

Entre los puntos que más atención han generado están el posible aumento del IVA para determinados productos y servicios, la reducción del límite de ingresos a partir del cual una persona debe declarar renta y el incremento de los aportes a salud.

La iniciativa también contempla beneficios tributarios para las compañías, como una disminución gradual del impuesto de renta y tarifas preferenciales para nuevas inversiones.

IVA: ¿qué productos y servicios podrían tener un aumento?

Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con el impuesto al valor agregado (IVA), que actualmente tiene una tarifa general del 19%.

El proyecto plantea aplicar este gravamen a varios productos que podrían verse afectados por la modificación, entre ellos el café, las frutas, el azúcar y la pasta. También contempla cambios para los licores, las apuestas en línea y las compras realizadas a través de plataformas digitales de comercio cuando tengan un valor inferior a 200 dólares.

Para compensar el impacto de esta medida en los hogares de menores ingresos, el Gobierno propone devolver el IVA a por lo menos 19 millones de hogares.

Juan Betancourt, viceministro técnico de Hacienda, defendió la iniciativa y aseguró que el propósito es evitar que los ciudadanos con menos recursos terminen asumiendo una mayor carga tributaria.

No es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie. 19 millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio 138 mil pesos al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso.

Declaración de renta: bajaría el ingreso mínimo para declarar

Otro de los cambios importantes está relacionado con la declaración de renta. El proyecto propone reducir el umbral de ingresos que obliga a una persona a presentar esta declaración ante la autoridad tributaria.

Actualmente, según las cifras entregadas para esta propuesta, deben declarar renta quienes reciben ingresos superiores a los 5,8 millones de pesos mensuales. De aprobarse la iniciativa, ese límite bajaría a 3,1 millones de pesos.

Aportes a salud: ¿cuánto pagarían los trabajadores?

La iniciativa también contempla modificaciones en las cotizaciones al sistema de salud.

En el caso de los trabajadores dependientes, que actualmente aportan entre el 4% y el 5% de su salario, dependiendo de sus ingresos, el proyecto plantea ampliar ese rango para que los aportes puedan ubicarse entre el 4% y el 8%.

Para los trabajadores independientes, la cotización propuesta oscilaría entre el 12,5% y el 15,5%.

De esta manera, el proyecto busca modificar los porcentajes que deben destinar los trabajadores al sistema de salud. Si la propuesta recibe aprobación en el Congreso, estos cambios podrían representar un mayor descuento sobre los ingresos de algunos cotizantes.

Impuesto de renta para empresas: el Gobierno propone reducir la tarifa

A diferencia de los cambios planteados para algunos ciudadanos, el proyecto contempla una reducción de la carga tributaria para las empresas.

La propuesta busca disminuir gradualmente la tarifa del impuesto de renta empresarial, que actualmente se ubica en el 35%, hasta llevarla al 31% para 2028.

Además, plantea una tarifa preferencial del 20% para nuevas inversiones y ofrecer estabilidad jurídica durante periodos de entre 15 y 20 años a las empresas que decidan establecerse en Colombia.

Banco de la República pide estudiar la propuesta con seriedad

En medio de las reacciones que ha generado el proyecto, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, pidió que la iniciativa sea examinada con detenimiento durante su trámite legislativo.

Villar señaló que la discusión debe abordar incluso los puntos que puedan generar rechazo entre algunos sectores, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar las finanzas del Estado.