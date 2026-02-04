CANAL RCN
Colombia

Sorprenden a extranjero con extraños objetos en su maleta cuando llegó a Medellín: ¿Qué escondía?

Aparte de lo encontrado en la maleta, el hombre se delató con las inusuales respuestas que les dio a los agentes migratorios.

Extranjero tenía fines de turismo sexual. Foto: Migración.
Nicolás Martínez Sánchez

febrero 04 de 2026
06:07 p. m.
Migración Colombia evitó que un hombre hiciera de las suyas. Gracias a la entrevista y revisión de sus maletas, se le puso freno.

El caso ocurrió en Medellín el pasado martes 3 de febrero. Un hombre extranjero proveniente de Miami aparentaba ser un pasajero común y corriente, pero guardaba un secreto.

Extranjero con potencial de turismo sexual

Durante la entrevista migratoria protocolaria, los agentes sospecharon sobre sus verdaderos propósitos. Las alarmas se prendieron luego de que contara cuál era su motivo de viaje, el tiempo que iba a estar y tras conocerse sus antecedentes en Colombia.

Sumando estas variables se llegó a la conclusión de que era un potencial turista sexual. Viajó a Colombia con poca ropa, algo que contradecía el extenso periodo que iba a estar.

Lo que terminó de delatarlo fueron los 50 discos, equipos de reproducción, tarjetas con imágenes explícitas de posiciones eróticas y una alta cantidad de preservativos en su equipaje. Cuando se le preguntó por esto, solo respondió que tenía amigas; algo que confirmó aún más las sospechas.

Más de 100 extranjeros devueltos

Las autoridades pusieron en marcha los protocolos correspondientes en aras de evitar el turismo sexual. Acto seguido, fue devuelto a Estados Unidos.

Un par de días antes, se presentó un caso parecido en Bogotá. Los agentes notaron que dos estadounidenses se comportaban fuera de lo normal. Resulta que hicieron grabaciones sin consentimiento a una menor en el vuelo.

Además, les encontraron lencería femenina en el equipaje. Al momento de responderle a las autoridades, confesaron que tenían intereses de turismo sexual.

Cifras de Migración Colombia apuntan que el año pasado, 110 extranjeros fueron inadmitidos por situaciones de esta índole. Lo particular es que la gran mayoría eran nacidos en Estados Unidos.

