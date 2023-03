Roy Barreras pide al Gobierno retirar la reforma política y presentar una propuesta que incluya listas cerradas

En el marco del trámite de la reforma política, el presidente del Congreso, Roy Barreras, se refirió a la iniciativa y solicitó al Gobierno retirarla inmediatamente para presentar una nueva propuesta que incluya listas cerradas.

“Yo le pido hoy al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido (…) pero no se preocupen que el Gobierno no se termina el 20 de julio, nos quedan 3 años para que hagamos la reforma que el país necesita”.

Una reforma sin lista paritaria de género no vale la pena

Barreras añadió que esta nueva propuesta deberá llevar no solamente los tres elementos fundamentales como la lista cerrada paritaria, la financiación estatal completa y la autoridad electoral independiente, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado, “que terminó siendo un adefesio”.

“Encareció tremendamente las campañas electorales y eliminó la representación y rendición de cuentas de los senadores en sus regiones”.

Pidió también apostarle a un voto único partidista, donde quien encabece la lista al Concejo, Asamblea o Senado de la República, sea el candidato a la alcaldía, gobernación o a la Presidencia en un avance hacia el régimen semiparlamentario.

“El debate ligero, superficial, emocional, ha estigmatizado una idea que no es otra cosa que la modernización y profundización de la democracia. Avanzar a un régimen semiparlamentario, donde el alcalde que gane por haber encabezado su lista tenga su propia mayoría, porque si no, no hubiera ganado; y donde los partidos de Gobierno gobiernen”, manifestó Barreras.

Video de Roy Barreras hablando de la reforma política