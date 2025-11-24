SACS prepara a héroes sin capa, bomberos que salvan vidas en emergencias industriales

En noviembre, Colombia honra a quienes corren hacia el fuego cuando todos corren en sentido contrario. Es el mes del Bombero, una conmemoración que reconoce a ese ser humano que no nace héroe, sino que se construye en la disciplina, el rigor y la convicción profunda de proteger la vida ajena incluso cuando la propia está en riesgo.

La preparación que sostiene ese heroísmo se forja cada año, en un lugar donde el calor del Caribe se mezcla con el olor a combustible y a metal: el campo de entrenamiento de SACS, en Cartagena.

Allí, cada agosto, decenas de los mejores bomberos, rescatistas, gerentes de riesgo y profesionales de seguridad industrial de toda Latinoamérica se reúnen para vivir un entrenamiento que no tiene precedentes en la región.

No son simulacros sencillos; son emergencias a escala real, diseñadas para replicar lo que ocurre cuando una chispa, un error o una fuga se convierten en tragedia.

Elkin Aldana, presidente de SACS, lo resume con una frase que se convierte en la columna vertebral del propósito de esta organización:

Esta compañía tiene un propósito superior y es ayudar a salvar vidas.

Esa convicción es la que impulsa a SACS a liderar la escuela de entrenamiento más grande que existe en Latinoamérica, un programa que durante 56 años solo se impartió en Estados Unidos y que ahora, desde hace tres años, tiene su sede en Colombia.

¿Qué es SACS y cuál es su propósito?

“Hoy en día tenemos nueve cursos certificados por la Universidad de Texas A&M”, explicó Aldana. En el campo de SACS se entrenan distintos perfiles, gerentes de emergencia, responsables de seguridad industrial, comités de gestión del riesgo, bomberos, rescatistas y miembros de la Cruz Roja Colombiana.

Todos con un mismo objetivo: aprender, en condiciones reales, lo que significa reaccionar en segundos ante una emergencia que puede destruir una planta, una comunidad o una vida.

La experiencia comienza mucho antes de encender la primera llama. Carolina López, gerente técnica de SACS Latinoamérica, lo explica con la exactitud de quien conoce el peso de cada decisión.

“Si estoy preparada, puedo atender la emergencia tan rápido que minimizo su impacto”, afirma. Y no es una exageración. En incendios industriales o derrames químicos, los primeros minutos pueden representar hasta el 60% del resultado final.

Allí, en ese margen estrecho entre el caos y la contención, se mide la vida de los héroes que entrenan en Cartagena.

Los participantes se enfrentan a escenarios que reproducen los accidentes más comunes —y más devastadores— del entorno industrial: incendios en tanques de almacenamiento gigantes, explosiones en pozos de petróleo, colisión e incendio de camiones cisterna, colapso de estructuras metálicas y escapes de sustancias peligrosas.

No se trata solo de apagar un incendio. Se trata de coordinar, decidir, anticipar, evaluar el comportamiento del combustible, del viento, del fuego… y del miedo.

RELACIONADO Bomberos que salvan vidas en escenarios extremos se entrenan en Cartagena

El significado de entrenarse como bombero en SACS

El general de Bomberos Luis Mantilla, uno de los instructores que más ha marcado a generaciones de socorristas, explica que este oficio no es estático.

Debes estar siempre activo, siempre aprendiendo.

Y tiene razón. En un entorno donde la industria cambia, donde los combustibles evolucionan y las estructuras se transforman, la única forma de salvar vidas es mantenerse un paso adelante del peligro.

Para ello, el entrenamiento no es indulgente. No está diseñado para el confort, sino para tensionar el cuerpo y la mente. Y es justamente en ese límite donde aparece la verdadera esencia del bombero: su capacidad de actuar cuando cada fibra del cuerpo le dice que retroceda.

La vida de bombero es una pasión que no se apaga

Para Aldana, la formación de bomberos no es solo un trabajo. “Es una pasión muy grande. Educar, ser bombero, ayudar… es una pasión que viene de cada uno de nosotros, con un único objetivo: ayudar a salvar vidas”, dijo.

Esa pasión se siente en cada paso del entrenamiento: desde el primer acercamiento al fuego, hasta la última maniobra de rescate. Y también se refleja en historias como la de Magda Reyes, subteniente de Bomberos, quien ha tenido que demostrar su capacidad más veces de las necesarias.

Muchas veces creen que porque eres mujer no puedes atender una emergencia. Pero aquí demostramos que sí podemos.

La resiliencia que se ve en Magda también es parte fundamental de lo que SACS busca fortalecer: no solo técnicos, sino líderes capaces de enfrentar la desigualdad, el miedo, el cansancio y la urgencia.

Al final del entrenamiento, llega un momento especial: el memorial. Un espacio sereno, sin llamas ni explosiones, que honra a quienes ya no regresaron. Es un recordatorio silencioso de por qué este entrenamiento es tan riguroso.

Por eso, cuando en noviembre Colombia celebra a los bomberos, en agosto SACS les entrega algo más profundo que un diploma: les entrega herramientas para regresar a casa, para volver a abrazar a sus hijos, para seguir encendiendo la esperanza donde el peligro amenaza con apagarla.

A todos ellos, a los bomberos visibles y a los que trabajan en silencio, a quienes arriesgan más de lo que cuentan y sienten más de lo que muestran: gracias por su valentía.

Gracias por salir cada día con la misión de proteger la vida.