Zoológico de Barranquilla abrirá sus puertas a un safari nocturno: ¿Cuándo y cómo será?

El Zoológico de Barranquilla volverá a abrir sus puertas en horario nocturno con una experiencia diseñada para que las familias conozcan un lado poco visto de la fauna silvestre.

La actividad, que regresa tras tres años de ausencia, permitirá observar el comportamiento de especies que son más activas durante la noche, además de participar en recorridos educativos y actividades de sensibilización sobre la conservación de los animales.

¿En qué consiste el safari nocturno en el zoológico de Barranquilla?

El evento, denominado "Safari Nocturno: Más Cerca de las Estrellas", se realizará este 1 de agosto, entre las 6:30 p. m. y las 10:00 p. m., y busca ofrecer una experiencia distinta a la tradicional visita diurna.

Durante el recorrido, los asistentes podrán observar animales con hábitos nocturnos, participar en actividades guiadas por intérpretes ambientales y conocer curiosidades sobre estas especies en un ambiente especialmente acondicionado para respetar sus comportamientos naturales.

Además, la programación incluirá una experiencia relacionada con las constelaciones y su conexión con el mundo animal, una iniciativa desarrollada junto con Combarranquilla.

¿Qué animales podrán observar los visitantes?

Los organizadores explicaron que el recorrido estará enfocado únicamente en las especies con actividad nocturna. Por esta razón, áreas donde habitan primates y aves permanecerán sin iluminación para no alterar sus ciclos naturales.

En cambio, los visitantes podrán recorrer los espacios donde habitan felinos y otros animales que desarrollan la mayor parte de su actividad durante la noche, una oportunidad poco habitual para apreciar su comportamiento.

Cabe mencionar que, más allá del recorrido, el safari nocturno busca sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de proteger la fauna silvestre, ya que muchos de los animales que viven en el Zoológico de Barranquilla fueron rescatados del tráfico ilegal o de situaciones que les impiden regresar a su hábitat natural.

Las directivas del parque destacaron que participar en este tipo de actividades también contribuye al mantenimiento y cuidado de estas especies, al tiempo que fortalece los programas de educación ambiental dirigidos a niños y adultos.