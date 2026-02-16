CANAL RCN
Colombia Video

Ataque armado en Barranquilla deja tres estudiantes franceses heridos

El hecho ocurrió en una zona concurrida por la celebración del Carnaval, lo que generó alarma entre los asistentes.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
01:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave hecho de violencia se registró en la tarde de este lunes en el norte de Barranquilla. Tres ciudadanos de nacionalidad francesa, al parecer estudiantes de intercambio que residen en Bogotá y habían viajado para disfrutar del Carnaval, resultaron heridos tras un ataque con arma de fuego en las afueras de un establecimiento comercial.

Masacre en pleno Carnaval de Barranquilla: tres hombres asesinados de múltiples disparos
RELACIONADO

Masacre en pleno Carnaval de Barranquilla: tres hombres asesinados de múltiples disparos

De acuerdo con las primeras versiones, los jóvenes se encontraban comprando helados cuando fueron atacados desde un vehículo en movimiento.

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo para dar con los responsables del atentado, mientras las víctimas fueron trasladadas de inmediato a una clínica cercana.

Investigación en curso y presencia policial

El hecho ocurrió en una zona concurrida por la celebración del Carnaval, lo que generó alarma entre los asistentes.

DJ Dever revela detalles de su secuestro: “Nos tuvieron todo el tiempo con los ojos tapados”
RELACIONADO

DJ Dever revela detalles de su secuestro: “Nos tuvieron todo el tiempo con los ojos tapados”

Testigos relataron que el ataque fue sorpresivo y que la rápida reacción de las autoridades permitió la atención inmediata de los heridos. La Policía confirmó que se articuló un equipo especial para lograr la captura de los responsables.

Otro caso: ciudadano alemán hallado muerto en Barranquilla

En paralelo, las autoridades investigan la muerte de un ciudadano alemán en un hotel del barrio Simón Bolívar. Según la información preliminar, otro ciudadano alemán que lo acompañaba habría sufrido una intoxicación y actualmente se encuentra en recuperación en un centro asistencial.

Aparecieron con vida DJ Dever y los dos miembros de su equipo de trabajo
RELACIONADO

Aparecieron con vida DJ Dever y los dos miembros de su equipo de trabajo

Ambos hechos mantienen en alerta a las autoridades locales, que reforzaron la seguridad en distintos puntos de la ciudad en medio de las festividades del Carnaval de Barranquilla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

70 celulares incautados y cinco establecimientos cerrados en Suba tras megaintervención policial

Salario mínimo

¿El aumento del salario mínimo podría considerarse como una jugada electoral?

Cali

Motociclista golpeó a agente de tránsito cuando se grababa un video educativo en Cali

Otras Noticias

Cine

Cine Colombia se suma a la Fiesta del Cine: boletas desde $8.000 estos 19 y 20 de febrero

Cine Colombia se suma a la Fiesta del Cine con boletas desde $8.000 este 19 y 20 de febrero. Conozca la cartelera y las salas disponibles.

Enfermedades

Distensión estomacal: expertos revelan consejos para reducir los molestos síntomas

Pese a que eructar y expulsar gases en forma de flatulencias es común, no es normal que dichos síntomas interfieran en las actividades cotidianas.

MLS

Revelaron el salario de James Rodríguez y Lionel Messi en la MLS: ¿Cuánto ganan?

Nasa

Asteroide 2024 YR4 y sus posibilidades de impactar contra la Tierra, según la NASA

Viral

Westcol y Luisa Castro hacen oficial su romance con sentidas fotos en redes sociales