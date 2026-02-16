Ataque armado en Barranquilla deja tres estudiantes franceses heridos

Un grave hecho de violencia se registró en la tarde de este lunes en el norte de Barranquilla. Tres ciudadanos de nacionalidad francesa, al parecer estudiantes de intercambio que residen en Bogotá y habían viajado para disfrutar del Carnaval, resultaron heridos tras un ataque con arma de fuego en las afueras de un establecimiento comercial.

De acuerdo con las primeras versiones, los jóvenes se encontraban comprando helados cuando fueron atacados desde un vehículo en movimiento.

La Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo para dar con los responsables del atentado, mientras las víctimas fueron trasladadas de inmediato a una clínica cercana.

Investigación en curso y presencia policial

El hecho ocurrió en una zona concurrida por la celebración del Carnaval, lo que generó alarma entre los asistentes.

Testigos relataron que el ataque fue sorpresivo y que la rápida reacción de las autoridades permitió la atención inmediata de los heridos. La Policía confirmó que se articuló un equipo especial para lograr la captura de los responsables.

Otro caso: ciudadano alemán hallado muerto en Barranquilla

En paralelo, las autoridades investigan la muerte de un ciudadano alemán en un hotel del barrio Simón Bolívar. Según la información preliminar, otro ciudadano alemán que lo acompañaba habría sufrido una intoxicación y actualmente se encuentra en recuperación en un centro asistencial.

Ambos hechos mantienen en alerta a las autoridades locales, que reforzaron la seguridad en distintos puntos de la ciudad en medio de las festividades del Carnaval de Barranquilla.