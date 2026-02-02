CANAL RCN
Colombia

Lo nuevo que se sabe del accidente de la avioneta de Satena: así avanzan las investigaciones

El más reciente informe de las autoridades aeronáuticas entregó los nuevos avances del trágico accidente que dejó 15 fallecidos.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:52 a. m.
En las últimas horas, cinco días después del lamentable accidente aéreo en el perdieron la vida 15 personas que viajaban de Cúcuta a Ocaña en una avioneta de Satena, se conocieron los avances de la investigación que busca esclarecer las causas de la tragedia.

Cronología del trágico accidente de la avioneta de Satena: último video de las víctimas
Cronología del trágico accidente de la avioneta de Satena: último video de las víctimas

La investigación técnica en el lugar del siniestro ocurrido el pasado 28 de enero, en el municipio Playa de Belén, en Norte de Santander, ha obtenido avances significativos, indicaron el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil.

VIDEO | Lo que hallaron en el punto exacto del trágico accidente de Satena: testigos hablan
VIDEO | Lo que hallaron en el punto exacto del trágico accidente de Satena: testigos hablan

Así avanza la investigación para conocer las causas del accidente de Satena

Las autoridades confirmaron que “la investigación se desarrolla bajo la coordinación técnica de la Dirección de Investigación de Accidentes, a cargo de un grupo de profesionales altamente calificados, garantizando un trabajo riguroso, independiente, transparente y oportuno”.

Asimismo, el más reciente informe señala que entre los hallazgos y avances más importantes está:

La recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas, los cuales fueron trasladados y entregados a las autoridades competentes.

La recolección del material correspondiente a la aeronave siniestrada, el cual se encuentra actualmente bajo análisis técnico especializado.

La recopilación de algunos los elementos personales pertenecientes a los pasajeros.

¿Alteración de la escena en la tragedia aérea de Satena?: Ministra de Transporte se pronunció
¿Alteración de la escena en la tragedia aérea de Satena?: Ministra de Transporte se pronunció

¿Hay alguna hipótesis sobre el trágico accidente de Satena?

El director de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, Álvaro Bello, señaló que:

El proceso de investigación continúa de acuerdo con los protocolos establecidos. Se están cumpliendo los estándares internacionales en cada una de las fases del proceso, mediante la recopilación de información factual y el análisis detallado de la documentación operacional correspondiente a las empresas involucradas.

Explicó que entre los avances más importantes está la recuperación de “los restos de la aeronave, los grabadores de voz y de datos de vuelo, así como la baliza localizadora”, elementos que están siendo sometidos a procesos de evaluación y análisis técnico que serían clave para la investigación.

Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos
Revelan lista de pasajeros a bordo de la avioneta de Satena siniestrada: iban políticos

