Mujeres familiares de presos políticos cumplen tercer día de huelga de hambre en Caracas

Una decena de mujeres familiares de presos políticos entraron este lunes en su tercer día de huelga de hambre en la capital venezolana, como medida de presión para exigir más excarcelaciones.

La protesta se produce tras el segundo aplazamiento de la discusión de la ley de amnistía en el Parlamento, prevista ahora para el 19 de febrero.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones bajo la presión de Washington, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense.

RELACIONADO Diosdado Cabello aseguró que no hay país en América más seguro que Venezuela

Desde entonces, las excarcelaciones han ocurrido de manera gradual, mientras cientos de detenidos permanecen tras las rejas.

Debilidad y resistencia en la protesta

“Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso”, relató Evelin Quiaro, de 46 años, madre de un preso político detenido desde noviembre de 2025.

Sus palabras reflejan el desgaste físico de las manifestantes, que acampan en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, bajo toldos improvisados y en condiciones precarias.

Durante la madrugada del 14 de febrero fueron liberados 17 presos políticos, aunque aún permanecen unos 60 en esas celdas, según sus familiares. Una de las mujeres en huelga tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, de acuerdo con el médico que las asiste.

Excarcelaciones a cuentagotas y expectativa por la amnistía

Las mujeres denuncian que la aprobación de la ley de amnistía, que abarcaría los 27 años de chavismo gobernante, ha sido postergada en dos ocasiones.

La normativa podría abrir la puerta a la liberación de cientos de detenidos, pero mientras tanto, más de 600 presos políticos siguen encarcelados y 444 han obtenido libertad condicional desde el inicio del proceso en enero, según cifras de la ONG Foro Penal.

“¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?”, se queja Quiaro, quien asegura que las condiciones de espera son “inhumanas” y que las familias están “al límite”.

La próxima sesión legislativa será decisiva para definir si la huelga de hambre logra su objetivo de acelerar las excarcelaciones.