CANAL RCN
Colombia

Salsa al Parque 2025: estos son los horarios y artistas que pondrán a bailar a Bogotá este fin de semana

El festival gratuito se realizará el 4 y 5 de octubre en el parque Simón Bolívar.

Salsa al Parque
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
01:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para uno de los encuentros musicales más esperados. El Festival Salsa al Parque 2025, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se llevará a cabo este sábado 4 y domingo 5 de octubre en el parque Simón Bolívar.

Levantan los bloqueos en la vía al Llano tras 36 horas: estos son los acuerdos a los que llegaron
RELACIONADO

Levantan los bloqueos en la vía al Llano tras 36 horas: estos son los acuerdos a los que llegaron

Como en cada edición, el evento será de entrada libre y reunirá a miles de asistentes alrededor de la música, la cultura y la tradición salsera.

Cartel de artistas para el Salsa al Parque en Bogotá

Para este año, el cartel del festival estará compuesto por 18 agrupaciones, distribuidas entre siete internacionales, siete nacionales y cuatro distritales.

Estas últimas fueron seleccionadas a través de la Beca Salsa al Parque 2025, otorgada por Idartes a talentos de Bogotá que tendrán la oportunidad de compartir escenario con reconocidos artistas.

Artistas internacionales confirmados:

  • Estrellas de Buena Vista
  • Frankie Vásquez
  • Luis Felipe González
  • Manolito Simonet y su Trabuco
  • Mickey Taveras
  • Porfi Baloa y sus Adolescentes
  • Sonora Ponceña

Agrupaciones nacionales:

  • Edy Martínez y Privilegio Latino
  • El Pantera
  • Grupo Galé
  • La Suprema Corte
  • Marea Brava
  • Sonido 70
  • Yuri Buenaventura
Mujer en trabajo de parto no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta
RELACIONADO

Mujer en trabajo de parto no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta

Talento distrital:

  • Alejandro Rincón y la Saloma Bellacoson
  • Luna Llena Salsa Banda
  • Orquesta Candombé

El festival estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Por ello, el acceso se controlará mediante la verificación del documento de identidad en los ingresos al parque.

Asimismo, se ha dispuesto un ingreso especial para personas con discapacidad motora o visual, ubicado sobre la carrera 60 frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales.

Programación para el Festival Salsa al Parque en Bogotá

Sábado 4 de octubre

Festival Salsa al Parque

Domingo 5 de octubre

Festival Salsa al Parque
Foto: Alcaldía de Bogotá
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Santa Marta

Acondicionaron una camioneta para hacerla pasar por carro de valores y cometer millonario robo en banco de Santa Marta

Santa Marta

Mujer en trabajo de parto no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz dentro de un taxi en Santa Marta

Abuso sexual

Profesor se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente a nueve estudiantes en Cali: esta es la historia

Otras Noticias

Artistas

Homenaje a B-King y Regio Clown en México: el corrido que les dedicaron

Un cantante en redes sociales compuso un corrido mexicano relatando lo sucedido con los dos cantantes colombianos asesinados en México.

Secretaria de Movilidad

Confirman por dónde pueden circular los ciclomotores en Bogotá: esto dice Movilidad

La Secretaría de Movilidad confirmó que los ciclomotores en Bogotá no pueden usar ciclorrutas. Vea por dónde deben circular, qué documentos portar y las sanciones por incumplir.

México

México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes