Salsa al Parque 2025: estos son los horarios y artistas que pondrán a bailar a Bogotá este fin de semana
El festival gratuito se realizará el 4 y 5 de octubre en el parque Simón Bolívar.
Noticias RCN
01:58 p. m.
Bogotá se prepara para uno de los encuentros musicales más esperados. El Festival Salsa al Parque 2025, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se llevará a cabo este sábado 4 y domingo 5 de octubre en el parque Simón Bolívar.
Como en cada edición, el evento será de entrada libre y reunirá a miles de asistentes alrededor de la música, la cultura y la tradición salsera.
Cartel de artistas para el Salsa al Parque en Bogotá
Para este año, el cartel del festival estará compuesto por 18 agrupaciones, distribuidas entre siete internacionales, siete nacionales y cuatro distritales.
Estas últimas fueron seleccionadas a través de la Beca Salsa al Parque 2025, otorgada por Idartes a talentos de Bogotá que tendrán la oportunidad de compartir escenario con reconocidos artistas.
Artistas internacionales confirmados:
- Estrellas de Buena Vista
- Frankie Vásquez
- Luis Felipe González
- Manolito Simonet y su Trabuco
- Mickey Taveras
- Porfi Baloa y sus Adolescentes
- Sonora Ponceña
Agrupaciones nacionales:
- Edy Martínez y Privilegio Latino
- El Pantera
- Grupo Galé
- La Suprema Corte
- Marea Brava
- Sonido 70
- Yuri Buenaventura
Talento distrital:
- Alejandro Rincón y la Saloma Bellacoson
- Luna Llena Salsa Banda
- Orquesta Candombé
El festival estará dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Por ello, el acceso se controlará mediante la verificación del documento de identidad en los ingresos al parque.
Asimismo, se ha dispuesto un ingreso especial para personas con discapacidad motora o visual, ubicado sobre la carrera 60 frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales.