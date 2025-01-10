Levantan los bloqueos en la vía al Llano tras 36 horas: estos son los acuerdos a los que llegaron

La vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, estuvo completamente bloqueada por 36 horas debido a protestas de transportadores.

La crisis se concentró inicialmente en el kilómetro 59, en Guayabetal, pero pronto se extendió hacia Naranjal y Chipaque, creando un cierre total que afectó a miles de viajeros y vehículos represados.

Levantan los bloqueos en la vía al Llano

El martes 30 de septiembre en horas de la tarde, después de extensas discusiones entre líderes de la protesta y autoridades, se levantó el primer bloqueo en Guayabetal hacia las seis de la tarde.

Sin embargo, la tensión continuó y a las nueve de la noche un nuevo cierre se registró en Naranjal, prolongando la parálisis de la movilidad.

Finalmente, el último punto en Chipaque fue despejado a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 1 de octubre, lo que permitió la reapertura total del corredor.

Baja el precio de los peajes en la vía al Llano tras acuerdos

Las conversaciones estuvieron lideradas por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, quien detalló los compromisos alcanzados.

Llegamos a unas conciliaciones, en estas conciliaciones está establecer unas tarifas diferenciales en todas las categorías a lo largo de este corredor vial.

El acuerdo contempla que desde el próximo sábado 4 de septiembre entren en vigor tarifas diferenciales en todas las categorías a lo largo del corredor vial.



Asimismo, quedó definida la suspensión inmediata del control de peso para vehículos de carga en la báscula, una medida temporal mientras dure la emergencia en el kilómetro 18.

Manifestantes se disculparon por bloqueos en la vía Villavicencio - Bogotá

Tras la firma, los manifestantes permitieron el paso de todo tipo de automotores, que durante más de un día permanecieron varados en diferentes tramos de la vía.

Adán Escobar, veedor de la vía al Llano, ofreció disculpas a los ciudadanos afectados:

Queremos primero ofrecer disculpas a todos los colombianos que transitan por la vía Bogotá-Villavicencio, pero si se dan cuenta ustedes es un proyecto que tenemos para que todos salgan beneficiados.