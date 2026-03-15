Millonarios vs. Nacional: la ‘revancha’ del superclásico ahora será en El Campín

El fútbol colombiano se prepara para vivir una nueva edición de uno de los partidos más tradicionales y apasionantes del país. Millonarios FC recibirá a Atlético Nacional el próximo martes 17 de marzo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay.

Este duelo llega con un antecedente muy reciente entre ambos clubes. Hace apenas dos semanas, capitalinos y antioqueños se enfrentaron en la fase previa de la Copa Sudamericana, en un partido que terminó inclinándose a favor del conjunto azul.

Aquella noche, Millonarios logró imponerse con autoridad 3-1 en el estadio Atanasio Girardot, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos del torneo continental y eliminar a su histórico rival en condición de visitante.

Ese resultado dejó un fuerte impacto en el ambiente futbolero del país, pues no es común que uno de los protagonistas de este clásico consiga un triunfo tan claro en el escenario del rival en un duelo internacional.

Un clásico con antecedentes recientes

El choque por la Copa Sudamericana todavía está muy fresco en la memoria de los aficionados. En aquel compromiso, el conjunto embajador mostró una versión sólida y efectiva, logrando aprovechar sus oportunidades frente al arco rival y controlando varios momentos del partido.

Para Atlético Nacional, la eliminación representó un golpe importante, ya que el club antioqueño aspiraba a seguir compitiendo en el torneo continental. Por el contrario, Millonarios celebró una clasificación significativa que reforzó la confianza del grupo y consolidó el buen momento que atravesaba en ese instante.

Sin embargo, los clásicos suelen tener dinámicas distintas y cada enfrentamiento presenta su propia historia. Por esa razón, el partido que se jugará en Bogotá aparece como una oportunidad para que ambos equipos vuelvan a medir fuerzas en un contexto completamente diferente.

Millonarios necesita sumar en casa

A diferencia del duelo internacional, esta vez el compromiso corresponde al campeonato local. El encuentro será válido por la jornada 12 de la Liga BetPlay y tendrá un ingrediente adicional: el estadio El Campín contará únicamente con presencia de hinchas de Millonarios, lo que podría generar un ambiente favorable para el equipo local.

Los embajadores llegan con la necesidad de sumar puntos importantes que les permitan mantenerse en la pelea por un lugar dentro del grupo de los ocho mejores del torneo. En un campeonato tan competitivo, cada jornada puede resultar determinante para definir los equipos que avanzarán a la fase final.

El partido está programado para las 8:30 p.m. (hora colombiana) y será transmitido a través del canal Win Sports+. Con estos ingredientes, el superclásico colombiano promete ser nuevamente uno de los encuentros más atractivos de la temporada, con dos equipos históricos que buscarán quedarse con un triunfo de gran valor tanto en lo deportivo como en lo emocional.