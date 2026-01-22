Ya es una realidad: el espectáculo que transforma la historia y la cultura de Cartagena en una experiencia inmersiva

El pasado 15 de enero se llevó a cabo el lanzamiento oficial de ‘105 Ciudad Heroica’, un espectáculo cultural sin precedentes que llega para fortalecer la escena artística de Cartagena, impulsar el talento local y revolucionar el turismo cultural de la ciudad. El evento inaugural contó con la asistencia de más de 300 personas, entre invitados especiales, gestores culturales, artistas y representantes del sector turístico.

A partir de este lanzamiento, ‘105 Ciudad Heroica’ tendrá presentaciones todos los jueves en el mismo lugar (km 12 vía Pontezuela), consolidándose como una apuesta permanente que busca enriquecer la agenda cultural de Cartagena y ofrecer una experiencia única tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales.

¿De qué se trata el evento?

Más que un show, ‘105 Ciudad Heroica’ es una experiencia artística y sensorial que celebra la esencia de la ciudad, su historia, su gente y el significado profundo de su título de “Ciudad Heroica”. A través de una narrativa que integra teatro, música, cine, arte circense y contenidos audiovisuales, el espectáculo rinde homenaje a las mujeres y hombres que han construido la memoria, la resistencia y la diversidad cultural de Cartagena.

Este proyecto no solo fortalece la escena cultural cartagenera, sino que también se consolida como una plataforma de apoyo al talento local, al involucrar a más de 40 artistas de la ciudad en cada función y generar empleo directo e indirecto dentro de la industria creativa.

El espectáculo cuenta con un equipo creativo de primer nivel. La dirección general está a cargo del cineasta Felipe Holguín, quien lidera la propuesta desde la escritura hasta la puesta en escena. El coreógrafo Lobadys Pérez aporta una mirada contemporánea inspirada en el folclor cartagenero, mientras que Camilo ‘Camo’ Delgado asume la dirección artística. La artista circense y promotora cultural Ágata Quintero suma una visión innovadora que enriquece la experiencia escénica.

En el componente musical, el productor Enrique “Kike” Roncallo imprime la identidad sonora del Caribe, y en el área audiovisual, Holguín trabaja junto al cineasta cartagenero David Covo, con amplia trayectoria en producciones locales.

La producción ejecutiva está liderada por Alejandro Prieto Arbeláez, ingeniero y emprendedor cartagenero, quien tras una trayectoria que incluye colaboraciones con Greenpeace y experiencia en el sector industrial en Colombia y Estados Unidos, decidió unir su visión técnica y creativa para darle a Cartagena un proyecto que marca el inicio de una nueva era del entretenimiento cultural en la ciudad.

Reacciones al show

“Los comentarios que hemos recibido han sido muy positivos y esto nos da la certeza de que todo el trabajo se ve reflejado en nuestra puesta en escena y en un show de primer nivel que revolucionará el turismo cultural de Cartagena y le permitirá a la ciudad ofrecer una nueva alternativa turística para sus visitantes”, aseguró Prieto.

Con presentaciones semanales, el espectáculo invita a descubrir una ciudad vibrante, creativa y resiliente, donde el arte se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, y donde la cultura local es protagonista de una experiencia inolvidable.