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Sancionarán a alcaldes que aún tengan propaganda electoral vencida previo a elecciones

La Procuraduría ya lanzó la advertencia urgente a varias alcaldías de Cundinamarca.

Procuraduría y publicidad de alcaldes
Foto: Procuraduría

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
04:36 p. m.
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La Procuraduría detectó que en Cundinamarca todavía permanecen instaladas vallas y piezas de propaganda política correspondientes a procesos electorales anteriores, pese a que los plazos legales para retirarlas ya vencieron.

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La situación llevó al Ministerio Público a emitir un llamado urgente dirigido a alcaldes y secretarios de Gobierno del departamento, advirtiendo que deben actuar de inmediato para desmontar la publicidad política.

Procuraduría dijo que sancionará a alcaldes de Cundinamarca por propaganda electoral vencida

La advertencia se da en medio de la vigilancia preventiva que adelanta la Procuraduría frente al proceso electoral presidencial, con el objetivo de garantizar transparencia, orden y condiciones de igualdad para todos los participantes de la contienda política.

Según explicó el organismo de control, en varios municipios todavía siguen visibles vallas y elementos publicitarios de campañas pasadas, situación que estaría incumpliendo las normas relacionadas con la fijación y retiro de propaganda electoral.

La solicitud fue realizada por la Provincial de Instrucción de Fusagasugá, que insistió en la necesidad de hacer cumplir estrictamente la normatividad electoral antes de las próximas jornadas democráticas.

¿Por qué es tan importante retirar la publicidad electoral vencida?

Además del retiro inmediato de la publicidad vencida, la Procuraduría pidió a las administraciones municipales adelantar controles, imponer sanciones cuando sea necesario y garantizar que las normas sobre propaganda política sean respetadas por todos los actores electorales.

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El organismo también recordó que las alcaldías tienen la responsabilidad de asegurar las condiciones logísticas necesarias para el adecuado desarrollo de las elecciones y evitar situaciones que puedan afectar la transparencia del proceso.

Para la Procuraduría, mantener propaganda electoral fuera de los tiempos autorizados no solo afecta el orden del espacio público, sino que también podría generar ventajas indebidas dentro de la contienda política.

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