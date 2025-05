Menor de 17 años habría sido salvajemente asesinada a golpes por su pareja en Buenaventura

Un nuevo presunto caso de feminicidio en el que la víctima es una adolescente de 17 años sacudió el puerto de Buenaventura, en las últimas horas. De acuerdo con el testimonio de la madre. La joven identificada como Sandra Sofía Espinosa Sinisterra habría sido asesinada a golpes el Día de la Madre.

A las 6:00 de la mañana del lunes 12 de mayo, familiares de la víctima hallaron su cuerpo dentro de una vivienda del barrio Caldas, desde donde se habrían escuchado los gritos del auxilio de la menor a altas horas de la noche.

La madre reveló que recibió una llamada en la que la alertaron sobre lo que estaba ocurriendo con su hija, indicó que, aunque intentó llegar, no pudo.

Como a las 11 y pico me llamaron a decirme que él le estaba pegando, yo traté de venir, pero no pude, y hoy a las 6:00 de la mañana me encuentro con la noticia de que está muerta.