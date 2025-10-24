Santiago Escobar, VP digital de RCN, uno de los Líderes con Visión 2030 por la revista P&M

La revista P&M, en su edición número 500, anunció su lista de Líderes con Visión 2030, una selección de 30 profesionales que están transformando el sector de la comunicación, la publicidad y el mercadeo en Colombia.

Entre ellos se encuentra Santiago Escobar, vicepresidente digital del Canal RCN, reconocido por liderar una estrategia que ha impulsado la integración entre la televisión, los medios digitales y las experiencias interactivas con las audiencias.

Según el comunicado oficial, “ser un Líder con Visión 2030 implica más que dirigir; es asumir la responsabilidad de impulsar la transformación de las organizaciones desde dentro y dejar una huella duradera en la forma en que trabajamos y nos relacionamos”.

Para Carlos Fernando Vega, director de P&M, esta edición especial marca un momento clave para el sector:

“500 es un hito muy importante para el sector editorial colombiano. Esta edición trae una mirada prospectiva sobre la evolución del mundo de la publicidad y los medios, y sobre cómo los líderes están conectando equipos con la transformación de los negocios”.

Por su parte, Santiago Escobar aseguró que este reconocimiento refleja el compromiso de RCN con la innovación y la integración de medios:

“Desde hace siete años hemos venido construyendo un camino digital sólido, que nos ha permitido integrar televisión, plataformas digitales y experiencias para las audiencias. Nuestra visión hacia 2030 es convertir a RCN en un ecosistema donde las marcas y los usuarios interactúan de forma simple, basada en datos, nuevas tecnologías y contenidos relevantes”.

Escobar destacó que el canal trabaja en la creación de experiencias únicas que combinen contenidos audiovisuales, eventos físicos y estrategias digitales, con el objetivo de ofrecer una comunicación más cercana y efectiva.

“Estar en esta lista de P&M es una vitrina importante para mostrarle al mercado todos los esfuerzos e iniciativas que tenemos para cambiar la forma en que RCN se conecta con Colombia”, puntualizó.

Con esta distinción, P&M resalta el papel de los líderes que están redefiniendo la comunicación en Colombia, impulsando la transformación tecnológica y manteniendo el equilibrio entre creatividad, innovación y propósito.