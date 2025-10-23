¿A quiénes afectaría el impuesto del 1,5% que el Gobierno quiere aplicar a Bre-B y demás pagos digitales?

El anuncio de un nuevo impuesto del 1,5 % sobre las transferencias digitales encendió las alarmas entre empresarios, analistas y gremios económicos.

El Ministerio de Hacienda tiene listo un borrador de decreto que busca aplicar esta retención en la fuente a los movimientos realizados mediante billeteras digitales como Nequi, Daviplata, Dale y sistemas de pagos inmediatos como Bre-B.

La medida, según el Gobierno, busca igualar el tratamiento tributario entre los pagos digitales y los realizados con tarjeta.

¿A quiénes afectaría el impuesto del 1,5 % que el Gobierno quiere a los pagos digitales?

El debate gira en torno a una pregunta clave: ¿a quiénes impactará realmente esta retención del 1,5 %?

De acuerdo con el texto del borrador, la medida no se aplicaría a todos los usuarios, sino a:

Empresas o comercios que reciban dinero a través de billeteras digitales o sistemas de pagos inmediatos.

que reciban dinero a través de billeteras digitales o sistemas de pagos inmediatos. Personas naturales que sean responsables del IVA, es decir, quienes ya están obligados a declarar impuestos y cumplir con el régimen tributario.

El analista económico Germán Machado explicó que el decreto está orientado a quienes ya tienen responsabilidades fiscales, aunque reconoció que la medida podría tener un efecto adverso en los micronegocios.

Esta medida aplica para empresas y para personas naturales que ya sean responsables de IVA. Para nadie más aplica.

Sin embargo, advirtió que, en la práctica, la medida “destruye la viabilidad de los micronegocios y va en contra de la lógica de Bre-B y de las billeteras digitales”, sistemas creados precisamente para reducir el uso de efectivo y facilitar el acceso a servicios financieros.

Rechazan borrador de decreto que propone impuesto de 1,5% en transacciones digitales

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, también se sumó a las críticas, asegurando que el Gobierno estaría castigando el uso de los medios de pago digitales frente al efectivo.

Imponer retención en la fuente sobre los pagos digitales es un grave error. Uno pensaría que lo están equiparando a las tarjetas, pero no. Lo están encareciendo respecto al efectivo, lo cual sepulta iniciativas tan importantes como Bre-B.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde distintos sectores alertaron que esta decisión podría revertir los avances logrados en materia de digitalización financiera, impulsados durante los últimos años.

Además, algunos comerciantes manifestaron su temor de que los pagos en efectivo vuelvan a predominar para evitar la retención, lo que supondría un retroceso en la formalización económica.

¿Para qué quieren poner el impuesto del 1,5%?

Ante las críticas, el Ministerio de Hacienda respondió en su cuenta oficial de X que el objetivo del proyecto es “eliminar la diferencia entre los pagos con tarjetas y los demás medios electrónicos”, insistiendo en que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una medida de “equidad tributaria”.

Por su parte, la DIAN emitió un pronunciamiento aclarando el alcance del borrador y manifestando su disposición a recibir observaciones antes de su aprobación definitiva.