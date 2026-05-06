Defensa de Santiago Uribe interpone recurso de casación tras condena a 28 años de prisión

La defensa de Santiago Uribe acaba de interponer recurso extraordinario de casación sobre la sentencia de la Corte Suprema en la que es sentenciado a 28 años de prisión.

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En las últimas horas, la Sala de Casación del alto tribunal confirmó la condena contra Uribe, la cual fue proferida el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.

¿Por qué lo condenaron?

El proceso contra Uribe tuvo un giro, debido a que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia lo había absuelto el 13 de noviembre de 2024 por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Los hechos se remontan al periodo de 1990 a 1994, cuando Uribe conformó y dirigió el grupo criminal Los Doce Apóstoles en el municipio de Yarumal. Las investigaciones revelaron que tuvo intenciones paramilitares contra los ladrones, consumidores de estupefacientes y vendedores de sustancias, entre otros delincuentes.

En este grupo estuvieron presentes Hernán Darío Zapata, alias Pelo de Chonta, y Jorge Alberto Osorio Rojas, o alias Rodrigo. Uno de los crímenes fue el asesinato de Camilo Barrientos Durán, cometido el 25 de febrero de 1994.

La reacción de su hermano, el expresidente Uribe

El proceso contra Uribe comenzó en octubre de 2013 cuando fue vinculado formalmente mediante indagatoria. Tres años después, le impusieron medida de aseguramiento en la cárcel y el caso quedó en la justicia antioqueña.

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La defensa, encabezada por Jaime Granados, interpuso recurso extraordinario de casación tras la confirmación de la sentencia a 28 años.

Su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, ya se había pronunciado sobre la decisión: “El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Mi familia está muy abatida, yo creo, con todo el respeto, que es muy injusto”.