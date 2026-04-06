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Colombia

Corte Suprema confirma condena de 28 años contra Santiago Uribe

La decisión deja en firme la sentencia contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
03:45 p. m.
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó este 3 de junio de 2026 la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en un fallo que ratifica la sentencia emitida previamente por el Tribunal Superior de Antioquia.

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Según la decisión judicial, Uribe Vélez fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado dentro del proceso relacionado con el grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles”.

La determinación judicial representa uno de los capítulos más relevantes de un proceso que se ha extendido durante varias décadas y que ha estado rodeado de una intensa controversia jurídica y política en el país.

De acuerdo con el documento de más de 600 páginas emitido por el alto tribunal, la Corte resolvió las impugnaciones presentadas por Santiago Uribe y su defensa contra la sentencia condenatoria proferida en noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.

¿Qué concluyó la Corte Suprema?

Según el expediente, la investigación giró alrededor de la presunta participación de Santiago Uribe Vélez en la conformación y dirección del grupo ilegal denominado “Los Doce Apóstoles”, organización señalada de ejecutar acciones de limpieza social en municipios del norte de Antioquia durante los años noventa.

El Tribunal Superior de Antioquia había revocado en 2025 una absolución emitida en primera instancia y, en su lugar, declaró penalmente responsable a Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, imponiéndole una pena de 340 meses de prisión, equivalentes a poco más de 28 años.

En su análisis, la Corte Suprema revisó las pruebas y testimonios recopilados durante el proceso y terminó respaldando la decisión adoptada por el Tribunal, dejando en firme la condena contra el hermano del exmandatario.

La reacción de Álvaro Uribe

Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente a través de su cuenta de X.

“El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”, escribió el exjefe de Estado.

La publicación rápidamente generó reacciones en redes sociales y volvió a poner el caso en el centro del debate nacional, debido a la relevancia política de la familia Uribe y al impacto histórico que ha tenido este proceso judicial.

La decisión de la Corte Suprema marca un nuevo hito en uno de los expedientes más complejos y mediáticos de los últimos años en Colombia, cerrando una etapa judicial que incluyó investigaciones, testimonios, apelaciones y recursos presentados durante más de dos décadas. Mientras tanto, la defensa de Santiago Uribe deberá evaluar las alternativas jurídicas disponibles tras quedar en firme la condena ratificada por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.

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