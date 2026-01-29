CANAL RCN
Colombia Video

¿Satena dejaría de operar tras el accidente aéreo en Norte de Santander? Aerolínea aclaró varios detalles

La aerolínea respondió a la incertidumbre tras el siniestro.

Valentina Bernal

enero 29 de 2026
12:44 p. m.
Luego del accidente aéreo que generó múltiples interrogantes, Satena salió a pronunciarse públicamente para aclarar si este hecho podría afectar la operación de la aerolínea, especialmente en regiones apartadas del país donde es uno de los principales medios de conexión aérea.

El pronunciamiento se produce en medio de versiones, dudas técnicas y especulaciones surgidas tras conocerse que una de sus aeronaves perdió contacto con el control de tráfico aéreo cuando estaba a pocos minutos de aterrizar en su destino final.

¿Qué ocurrió realmente con el avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander?

El vocero de Satena aseguró que la empresa no emitirá juicios anticipados sobre lo ocurrido y que serán las entidades especializadas las encargadas de esclarecer las circunstancias del accidente.

Las causas se las dejamos a las entidades aeronáuticas y a la investigación. Esperamos llegar a una conclusión que pueda darnos las pautas para tener más seguridad.

En su declaración, también envió un mensaje directo a los familiares, pidiendo paciencia y manifestando acompañamiento durante el proceso investigativo.

Reiteró que existe una alerta activada en el terreno y que los sistemas de seguridad de las aeronaves están diseñados para operar en condiciones complejas.

Satena explicó que todas sus aeronaves cuentan con sistemas obligatorios de alerta, exigidos a los aviones comerciales que superan determinado peso. Además, señaló que sus equipos están dotados con tecnología de alto nivel, pensada para enfrentar la topografía difícil del país, sin que ello implique que exista alguna falla confirmada en este caso.

¿Se reportó alguna emergencia antes de que el avión chocara?

Uno de los puntos que más inquietud ha generado es si el avión se declaró en emergencia antes de perder contacto. Frente a esto, la aerolínea fue clara: los audios entre la torre de control y la tripulación ya son conocidos y no evidencian ninguna anomalía.

No se advirtió de ninguna situación. Iniciaron el descenso visual, hicieron el cambio a una frecuencia y hasta ahí estuvo normal. La trayectoria del avión es normal.

También negó versiones que señalaban que el piloto habría alcanzado a liberar combustible antes del accidente. Según Satena, esa información es falsa y no corresponde a lo que se conoce hasta ahora del vuelo.

¿Satena dejaría de operar tras el accidente aéreo en Norte de Santander?

Ante la pregunta central sobre si este hecho podría llevar a la suspensión de operaciones, la respuesta fue tajante. El evento no representa, según la aerolínea, ninguna razón para cancelar vuelos.

Satena continuará operando con normalidad y cumpliendo sus itinerarios, con el objetivo de mantener la conectividad aérea hacia las regiones más apartadas del país.

¿La carga para el piloto pudo haber afectado el estado del vuelo?

Otro de los aspectos abordados fue la condición del piloto y las horas de vuelo. El vocero explicó que todos los tripulantes cumplen estrictamente con los límites establecidos en el reglamento aeronáutico.

Detalló que el vuelo hacía parte de una operación que contempla siete aterrizajes, con una duración total de cuatro horas y media.

De acuerdo con la normativa, un piloto puede cumplir hasta 12 horas y media de presentación y ocho horas de vuelo, parámetros que son supervisados no solo por Satena, sino también por la Aeronáutica Civil. La aerolínea señaló que aplica estándares elevados para el control de la fatiga, con el fin de minimizar riesgos.

Por ahora, mientras continúan las labores de análisis técnico, Satena reiteró que esperará los resultados oficiales para conocer qué ocurrió en los minutos finales del vuelo y descartó, por ahora, cualquier impacto en la continuidad de su operación aérea.

