Atención: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 15 de marzo de 2026 y se sintió en estas zonas!
El Servicio Geológico Colombiano precisó las magnitudes. Descubra los detalles.
Este domingo 15 de marzo de 2026 se han registrado más de 10 temblores en el país.
El primero se reportó a las 12:07 de la madrugada, mientras que el más reciente fue en Antioquia, a las 7:12 de la noche.
¿Dónde han sido los epicentros? Conozca aquí los detalles completos del reporte del Servicio Geológico Colombiano.
Así fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 15 de marzo de 2026
- 7:12 p.m.
Epicentro: Salgar, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 15 de marzo de 2026
- 12:07 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).
- 1:56 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 123 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 19 de Galán (Santander).
- 2:01 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).
- 6:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 7:34 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).
- 7:59 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Zapatoca (Santander).
- 8:23 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).
- 11:12 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 12:42 p.m.
Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 24 de Cumaral (Meta) y a 33 de Restrepo (Meta).
- 3:38 p.m.
Epicentro: Tiquisio, Bolívar.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 49 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Tiquisio (Puerto Rico) (Bolívar), a 28 de Norosí (Bolívar) y a 30 de Achí (Bolívar).
- 4:09 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 4:47 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Barichara (Santander).
- 4:51 p.m.
Epicentro: Valdivia, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 36 kilómetros.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Valdivia (Antioquia), a 30 de Anorí (Antioquia) y a 33 de Tarazá (Antioquia).