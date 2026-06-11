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Se habría aprovechado de la confianza de su padre para hacer trasferencias por $17.500.000: ya fue judicializado

Los procesados decidieron no aceptar cargos. En contra del hijo de la víctima fue dictada la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 06 de 2026
12:42 p. m.
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En Ibagué, Tolima, fueron imputados por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales, cuatro sujetos que estarían implicados en el robo a un adulto mayor, incluido su hijo, Jeisson Fabián Garzón Rico.

Según información de la Fiscalía, Garzón Rico habría tomado el celular de su padre en abril de 2026, bajo la excusa de habilitar una aplicación de transporte, para realizar transferencias por 17.500.000 de pesos, desde una banca móvil, a tres conocidos:

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En palabras del ente investigador, “este hombre, presuntamente, realizó múltiples transacciones a Kevin Julián Molina Vargas, Dilan Andrés Quiroga Montiel y Víctor Medardo Rubiano García”.

El dinero habría vuelto a la cuenta de Garzón Rico:

Controlando la cuenta de su padre de 62 años, desde otro dispositivo, Garzón Rico habría enviado el dinero a Molina, Quiroga y Rubiano, quienes lo habrían regresado a su cuenta.

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Los cuatro fueron capturados en distintos puntos de Ibagué por funcionarios del “Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional” y llevados ante la justicia.

Se sabe que ninguno aceptó cargos; sin embargo, contra Garzón Rico fue dictada la medida de aseguramiento en su lugar de residencia. “Los demás procesados”, de acuerdo con la Fiscalía, “continúan vinculados al proceso”.

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