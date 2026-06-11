De nuevo tembló en Colombia HOY 6 de noviembre: atento al reporte
Descubra cuáles han sido los principales municipios en los que se han sentido los movimientos telúricos.
Nicolás Forero
12:22 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos 15 temblores en el país durante este 6 de noviembre de 2026.
El más reciente se confirmó a las 12:31 de la tarde, en Santander, mientras que el primero fue a las 12:09 de la madrugada, en Tolima.
¿De cuánto han sido las magnitudes de cada uno de los movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 6 de noviembre de 2026
- 12:09 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).
¿Cuáles han sido los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 6 de noviembre de 2026?
- 12:34 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).
- 12:46 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 31 kilómetros.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 49 de Nuquí (Chocó) y a 81 de Medio Atrato (Chocó).
- 1:04 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).
- 1:06 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 38 kilómetros.
Municipios cercanos: a 55 kilómetros de Juradó (Chocó), a 72 de Bahía Solano (Chocó) y a 112 de Vigía del Fuerte (Antioquia).
- 1:52 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 3:35 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 6:22 a.m.
Epicentro: San Antonio, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 13 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 6:47 a.m.
Epicentro: Versalles, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 105 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 10 de Toro (Valle del Cauca) y a 12 de La Unión (Valle del Cauca).
- 7:50 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 7:51 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 9:55 a.m.
Epicentro: San Andrés, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 155 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de San Andrés (Santander), a 8 de Guaca (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).
- 11:47 a.m.
Epicentro: Aguada, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 90 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Aguada (Santander), a 5 de San Benito (Santander) y a 5 de La Paz (Santander).
- 12:08 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 26 de San Antonio (Tolima) y a 28 de Chaparral (Tolima).
- 12:31 p.m.
Epicentro: Aratoca, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cepitá (Santander), a 5 de Aratoca (Santander) y a 10 de Jordán (Santander).