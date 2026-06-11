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Grave accidente se registró en Las Palmas: bus intermunicipal se volcó y dejó varias personas lesionadas

El vehículo cubría la ruta La Ceja-Medellín y transportaba a 19 pasajeros cuando chocó contra un poste.

Volcamiento de un bus en la AV. Las Palmas
Foto: Redes sociales

Valentina Bernal

noviembre 06 de 2026
12:10 p. m.
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Un accidente de tránsito alteró la movilidad durante varias horas en la avenida Las Palmas, luego de que un bus de servicio intermunicipal que se desplazaba desde el municipio de La Ceja hacia la capital antioqueña terminara volcado sobre uno de sus costados, a la altura de La Colegiatura.

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La emergencia movilizó a organismos de socorro, personal médico y agentes de tránsito. Aunque el primer reporte daba cuenta de diez personas lesionadas, el balance posterior de las autoridades indicó que nueve ocupantes fueron trasladados a centros asistenciales.

¿Cómo ocurrió el accidente en Las Palmas?

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del bus habría perdido el control del vehículo por razones que todavía no han sido establecidas. En medio de la maniobra, el automotor chocó contra un poste y terminó volcado hacia su costado izquierdo.

En el momento del siniestro, el bus transportaba a 19 pasajeros y cubría el trayecto entre La Ceja y Medellín. Las autoridades no han informado qué provocó que el conductor perdiera el control.

Uno de los afectados fue un motociclista que transitaba por el sector cuando ocurrió el accidente. Según el reporte inicial entregado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta persona sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

¿Cuántas personas resultaron heridas?

En un primer balance, el mandatario local informó que diez personas habían resultado lesionadas, aunque inicialmente ninguna presentaba heridas de gravedad. Sin embargo, también advirtió sobre el estado delicado del motociclista involucrado.

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Posteriormente, tras la atención de la emergencia, confirmó que nueve personas fueron llevadas a centros médicos y que dos de ellas presentaban lesiones de gravedad. Las autoridades señalaron que continúan pendientes de su evolución.

¿Cómo está la movilidad en Las Palmas?

El accidente obligó a cerrar inicialmente las dos calzadas de la avenida Las Palmas, lo que generó restricciones para quienes se movilizaban por este corredor vial.

Después de las primeras labores de atención, las autoridades habilitaron la calzada de bajada, en sentido Oriente-Occidente. Mientras tanto, el carril de subida, en dirección Occidente-Oriente, permaneció cerrado durante el retiro del bus accidentado.

Finalmente, el alcalde confirmó que la vía quedó habilitada por completo en ambos sentidos, una vez terminaron los trabajos de los equipos de emergencia.

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