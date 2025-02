¿Se vienen más impuestos para los colombianos? El ministro de Hacienda responde en Noticias RCN

En medio de una de las peores crisis políticas que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro, nos preguntamos qué hacer para salvar la economía de semejante despelote.

El que tiene la misión es el ministro de Hacienda, Diego Guevara. El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, habló con el jefe de la cartera sobre el presente y el futuro en distintas materias.

¿Cuáles son sus impresiones después del consejo de ministros?

“Al final, en este tipo de espacios, pues yo reconozco la jerarquía todo el tiempo, pero también respeto las opiniones encontradas que ha habido al interior de gabinete, que ojalá se puedan llevar estas reuniones unilaterales de los diferentes ministros con el presidente, por el bien del Gobierno y el país”.

Si estamos teniendo esta entrevista, supongo que usted no es de los que va a renunciar: ¿sigue en el Ministerio de Hacienda?

“Sí, yo creo que estoy comprometido con el país y con la macroeconomía colombiana”.

Perú lo ha logrado, Chile también, México igual. ¿Qué hacemos para deslindar la economía de la política?

“Bueno, yo creo que el ejercicio que se ha hecho en estos dos años y medio que hemos estado acá en el Ministerio, ha sido un ejercicio que responde un poco a las normas macrofinancieras internacionales donde no hay mucha escapatoria”.

“Al final, es ser muy rigurosos con el pago de la deuda. Independientemente del ciclo político de los debates y comentarios, el pago de la deuda ha sido muy juicioso. Velar por la estabilidad fiscal también. Nadie creía que el año pasado fuéramos a hacer un recorte de 28,8, que para un gobierno con orientación progresista es complejo hacerlo”.

“Pero lo hicimos. Nos tocó complementarlo con un ajuste vía caja. Entonces yo creo que, al final, en un mundo globalizado, esas instituciones de la disciplina fiscal es muy complejo desafiarles. Y creo que nosotros hemos jugado en ese margen de juego de una manera pragmática".

¿La regla fiscal se respeta?

“Digamos, 2024, que ya ahorita íbamos a tener datos del PIB en unos días, lo que han demostrado es que la regla del 2024 se cumplió después de un esfuerzo brutal. Obviamente hay debates técnicos en el interior de la regla. La regla no es cuando uno la ve hasta afuera y en la opinión, es una caja negra. Pero cuando uno hace un doble clic en la regla, hay elementos de transacción de única vez, hay diferentes elementos que uno puede entrar a jugar o a discutir internamente con el CARF”.

“Por ejemplo, nuestra regla fiscal tiene un ciclo de petróleo, pero no un ciclo de carbón. Entonces una reflexión es, bueno, ¿cómo uno podría actualizarla? Pero como esto es ley, entonces jugamos lo que está en la ley, y se cumple con lo que está en la ley en el marco de la regla”.

“El mensaje que acá se ha mandado a los acreedores es muy claro: en el aplazamiento la deuda no se toca para nada. Al final lo que les interesa a los acreedores es su pago juicioso de la deuda”.

"De hecho, que Standard and Poors nos haya ratificado la calificación es un punto positivo. A pesar de los ruidos y las tensiones recientes con Estados Unidos, la tasa de cambio ha estado estable en las últimas dos semanas".

"Al final el trabajo que se hace en este Ministerio, y por esas restricciones macro que tiene afuera, pues, es muy complejo salir de ese libreto”.

¿Qué hacer para recuperar la confianza de los inversionistas, de los empresarios, de la economía?

“Yo creo que, en general, la señal de confianza, y que se ha lanzado a lo largo del Gobierno, siempre es fundamental: es una economía capitalista que ha dado respeto a la propiedad privada. Yo creo que nunca hemos estado, digamos, en duda, y eran esos temores de hace cuatro años”.

"Pero, por otro lado, también yo creo que hay algo positivo, y es que la caída de la tasa de interés ha empezado a generar posibilidades de confianza. De hecho, acá nos hemos reunido con diferentes sectores de carros eléctricos, de telefonía móvil, que siguen interesados en el país, más allá de los momentos políticos, porque es que no hay que olvidar que Colombia es una economía de 50 millones de personas, donde hay diferentes hábitos de consumo masivos; siempre plantean esos poyectos de inversión".

"Y, de hecho, con la caída de la tasa de interés, hay una nueva expectativa hacia adelante, más allá del ciclo político. Al final, estos recortes que se aprueban, un aplazamiento de 12 billones, pues, también es una decisión pragmática que muestra resultados”.

Ustedes dicen $12 billones, pero hay gente que dice que son $40 o $50 billones en los que está desfinanciado el presupuesto

“Nadie conoce la filigrana como la conoce el Ministerio de Hacienda, y es: hay, por ejemplo, pérdidas de apropiación. Ministerios que por X, Y o Z, al final del año no solicitan los recursos, vuelven al Tesoro".

"Hay otros recursos, por ejemplo, que se pueden pagar en la siguiente vigencia. Por ejemplo, todos los temas de vigencia futuras, uno tiene hasta los 45 días de la siguiente parte del año".

¿Pueden ser más de $12 billones?

“Claro, pueden ser más de 12, en una lectura muy rígida de sumar y restar un presupuesto. Pero el presupuesto es un universo mucho más complejo, donde hay espacio de discusión, donde al final, momento a momento, se va revisando".

“Claro, creo que por eso hay también el espíritu del presidente de proponer una posible tributaria para completar ingresos. Al final, creo que esto lo lleva a un debate estructural".

Reforma tributaria, y uno dice: pero ¿de dónde más?

“Cada gobierno ha tenido que hacer el combo tributaria más ley de financiamiento. Y nosotros no estamos siendo la excepción. Y cuando uno se da cuenta, realmente, yo desde afuera, uno es bastante crítico”.

“Cuando estaba afuera del Ministerio, decía: otra tributaria, y en mis columnas del periódico lo postulaba. Pero al estar acá, me he dado cuenta que el nivel de gasto no crece únicamente por voluntad de los gobiernos, sino, por ejemplo, transferencias EGP, donde están pensiones de militares, pensiones de maestros, salarios".

"Ha tenido un crecimiento en la última década brutal y crece por ley, con el promedio de los ingresos corrientes de la Nación de los últimos cuatro años. Entonces, esto cada vez le mete más y más presión y es un tema muy complejo de tocar”.

“O sea, yo creo que ni la motosierra de Javier Milei (presidente de Argentina) se atreve a tocar pensiones de los maestros o los militares en Colombia. Sería una locura”.

“A propósito de Fuerzas Militares, pie de fuerza y demás, leí un documento que enviaron a la Corte Constitucional diciendo que la Fuerza Aérea tiene presupuesto, si mucho, para sobrevivir hasta junio, y las otras fuerzas están en el mismo tema. ¿Eso no les preocupa?"

“Sí. De hecho, con esa preocupación nos sentamos hace una semana con todos los generales acá en el Ministerio y tratando de priorizar esos flujos de caja para el sector. Lo de Catatumbo, lo que está pasando en El Plateado, requiere garantizar flujo de caja para las Fuerzas Militares".

“Creo que eso es importante en esa priorización. Hemos hecho el ejercicio las semanas anteriores de garantizar esos recursos de combustible, garantizar el flujo de caja".

“Al final, yo creo que es algo importante que deben entender los colombianos. Una cosa es cuando yo presupuesto los recursos. Yo puedo decir, José Manuel, este año te voy a dar 100 millones, y te los voy a dar 20 cada mes, pero si de pronto en uno de esos meses no recibo ese recaudo efectivo, no te puedo cumplir".

“Entonces ahí es donde yo tengo que hacer prácticamente un manejo riguroso y semanal de la caja. Y, dentro de esa estrategia, volviendo al tema de los militares, es una prioridad hoy, priorizar la caja y los flujos para ellos”.

¿Nos van a ‘clavar’ más impuestos en lo que queda de gobierno?

“Yo creo que por ahora lo real es que hay tres impuestos que vienen ya para el Catatumbo. Estamos afilando ayer, discutimos temporales, claro que hay una vigencia, pero yo creo que estos impuestos vamos a tratar de dar la discusión en el Congreso de nuevo".

“Yo creo que estructuralmente cuando la economía avance, uno tiene que buscar los impuestos".

"Yo creo que usted y yo que todavía vamos en la mitad de la vida, pues pagaremos cada vez más impuestos, porque al final es el camino de sostener un Estado, pero también sostener mejoras distributivas para lo que necesita el país".

¿Le preocupa que nos quedemos sin recursos de recuperación por todo esto que está pasando, por los anuncios del presidente Donald Trump en relación con esa cooperación de ayuda internacional?

“Bueno, son recursos que uno no puede desconocer que han sido importantes para las últimas dos décadas, y en un momento digamos de choque fiscal entrar a sustituirlos es un reto, pero bueno, hay que hacer frente a los cambios geopolíticos”

“De todas formas, mantenemos un relacionamiento con diferentes actores de la Unión Europea, de otras regiones del mundo. Creo que eso es importante”.

Con todo este esfuerzo que ustedes están haciendo, cómo es que nos damos el lujo de negarnos las posibilidades de hacer negocios como los que tiene Ecopetrol, como los que el presidente en ese polémico consejo de ministros dijo: un momentico, me frenan eso. ¿No es absurdo?

“La transición energética para nosotros en el Ministerio de Hacienda también pasa por una transición fiscal y una transición exportadora. Y yo creo que hacia adelante como país tendremos que discutir una matriz diversificada de exportación, donde seguramente va a jugar un rol importante los minerales para la transición".

“Si hablamos de transición energética y de carros eléctricos, el cobro tiene que salir de algún lado. Por supuesto tendrá que ser en convenios con las comunidades minerías de menor daño, eso es importante. Y creo que al final entonces en estos debates de Ecopetrol pasa por ahí, cómo buscamos exploración y exportación de menor daño en este proceso de transición, pero que claramente son fundamentales para las finanzas".

¿Cuál sería su mensaje para los empresarios?

“Creo que uno de los puntos clave de este Gobierno es pensar en ese pequeño y mediano empresario que al final es parte del ecosistema de la economía popular".

“Creo que en este gobierno se ha visto beneficiado del Fondo Nacional de Garantías, donde ha adoptado un fiador para ese pequeño empresario. Gran parte del problema del acceso al crédito en Colombia es que no había fiador, y aquí esto poco se ha mencionado, pero el Fondo Nacional de Garantías ha servido de fiador a muchos en esas pequeñas empresas”.

¿Va a aguantar hasta el final del gobierno?

Bueno, siempre y cuando podamos cumplir con nuestras instituciones y nos mantengamos siempre con un trabajo productivo y equilibrado con el señor presidente, pues yo creo que acá la responsabilidad es entregar el barco a flote en el 2026.