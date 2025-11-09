Desgarradoras palabras de la esposa de Miguel Uribe tras un mes de su fallecimiento

Un mes después del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona encabezó una serie de homenajes religiosos en Bogotá, recordando su legado y llamando a la unidad nacional.

En un emotivo acto en el parque El Golfito de Fontibón, lugar del atentado, Tarazona ofreció oraciones junto a una imagen de la Virgen María. Allí, pronunció una frase que conmovió a los presentes: “Sigue más vivo que nunca”.

Un mes tras el fallecimiento de Miguel Uribe

La jornada también incluyó una visita al Cementerio Central, donde Miguel Uribe Londoño (papá de Uribe Turbay), Tarazona y su hijo rindieron homenaje. En este lugar, la familia enfatizó la importancia de mantener vivo su legado.

En un discurso emotivo, la esposa dio estas palabras: “Queremos reivindicar este lugar, que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, que ese sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca”.

Aquí mismo, donde amó a su hijo, donde pensó en él por última vez, aquí mismo le pido a ustedes, colombianos, más unidos que nunca.

“Con más esperanza que nunca por nuestro país”

Durante el homenaje, Tarazona también se refirió sobre la difícil situación en Colombia: “Nuestro país atraviesa a causa del mal, el peor de los males, los momentos de mayor oscuridad. Ese mal que arrebata vidas, que genera odio y división. Los que creyeron que acababan con la esperanza, se equivocaron. Con más esperanza que nunca por nuestro país”.

Uribe Turbay falleció el 11 de agosto en la UCI de Fundación Santa Fe, en donde estuvo desde que fue víctima del atentado ocurrido el sábado 7 de junio. Aquel día, el senador estaba en un evento público, cuando un adolescente le disparó a menos de cinco metros de distancia.

Las investigaciones han avanzado y las autoridades han capturado a varios autores materiales, tales como ‘El Costeño’, ‘Tianz’ (el joven sicario), ‘Gabriela’, ‘El Veneco’, ‘El Viejo’, Cristian González y Harold Barragán.