CANAL RCN
Colombia Video

Desgarradoras palabras de la esposa de Miguel Uribe tras un mes de su fallecimiento

Un mes se cumplió desde el trágico día en el que falleció Miguel Uribe Turbay.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
01:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un mes después del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposa María Claudia Tarazona encabezó una serie de homenajes religiosos en Bogotá, recordando su legado y llamando a la unidad nacional.

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, confirmado como precandidato a la Presidencia
RELACIONADO

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay, confirmado como precandidato a la Presidencia

En un emotivo acto en el parque El Golfito de Fontibón, lugar del atentado, Tarazona ofreció oraciones junto a una imagen de la Virgen María. Allí, pronunció una frase que conmovió a los presentes: “Sigue más vivo que nunca”.

Un mes tras el fallecimiento de Miguel Uribe

La jornada también incluyó una visita al Cementerio Central, donde Miguel Uribe Londoño (papá de Uribe Turbay), Tarazona y su hijo rindieron homenaje. En este lugar, la familia enfatizó la importancia de mantener vivo su legado.

Miguel Uribe había hablado de la muerte en una entrevista: esta fue su sentida reflexión
RELACIONADO

Miguel Uribe había hablado de la muerte en una entrevista: esta fue su sentida reflexión

En un discurso emotivo, la esposa dio estas palabras: “Queremos reivindicar este lugar, que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, que ese sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca”.

Aquí mismo, donde amó a su hijo, donde pensó en él por última vez, aquí mismo le pido a ustedes, colombianos, más unidos que nunca.

“Con más esperanza que nunca por nuestro país”

Durante el homenaje, Tarazona también se refirió sobre la difícil situación en Colombia: “Nuestro país atraviesa a causa del mal, el peor de los males, los momentos de mayor oscuridad. Ese mal que arrebata vidas, que genera odio y división. Los que creyeron que acababan con la esperanza, se equivocaron. Con más esperanza que nunca por nuestro país”.

Uribe Turbay falleció el 11 de agosto en la UCI de Fundación Santa Fe, en donde estuvo desde que fue víctima del atentado ocurrido el sábado 7 de junio. Aquel día, el senador estaba en un evento público, cuando un adolescente le disparó a menos de cinco metros de distancia.

Las investigaciones han avanzado y las autoridades han capturado a varios autores materiales, tales como ‘El Costeño’, ‘Tianz’ (el joven sicario), ‘Gabriela’, ‘El Veneco’, ‘El Viejo’, Cristian González y Harold Barragán.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Ataque con explosivos en Medellín: responsabilizan al Frente 36 de las disidencias

Ejército Nacional

Vuelve y juega: soldados fueron atacados por la comunidad que intentó impedir un operativo en Ipiales, Nariño

Ministerio de las TIC

Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra de las TIC

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 11 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 11 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Copa Sudamericana

Colombia albergará importante final internacional: lo confirman en Conmebol

Desde la Conmebol habrían considerado a Colombia por primera vez desde que se implementaron las finales a partido único.

Salud mental

Prevención del suicidio: estrategias clave para salvar vidas, según psicólogos

Artistas

Conmoción: murió icónica actriz que participó en 'Juego de gemelas', una de las películas más reconocidas

Karol G

Karol G sería la artista principal del festival Coachella 2026