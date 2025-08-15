Miguel Uribe había hablado de la muerte en una entrevista: esta fue su sentida reflexión

Miguel Uribe, el precandidato presidencial, falleció el pasado 11 de agosto de 2025, a la 1:56 de la madrugada.

El también senador fue víctima de un atentado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 y recibió disparos en su cabeza y en una de sus piernas. Por lo tanto, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe y estuvo durante más de dos meses bajo el monitoreo neurológico de especialistas de primer nivel.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, el estado de Miguel Uribe se agravó desde el 9 de agosto de 2025 y esas complicaciones le causaron la muerte.

El precandidato Uribe fue víctima de la violencia desde sus primeros años de vida debido a que cuando tan solo tenía cuatro años, Diana Turbay, su mamá, fue asesinada tras estar varios meses secuestrada por Los Extraditables.

Teniendo en cuenta esa difícil coyuntura, un tiempo atrás, Miguel Uribe habló sobre la muerte y dejó una sentida y desgarradora reflexión. ¿Qué fue lo que dijo?

Esto fue lo que Miguel Uribe había dicho sobre la muerte en una entrevista

En un diálogo con Pacho Alerta, Miguel Uribe abrió su corazón y habló de sus más grandes miedos. De esa manera, confesó que le tenía mucho temor a la muerte.

"Mi mayor miedo, sin duda, es la muerte y eso me ha llevado a muchas preguntas existenciales. A mí me atropelló la muerte muy chiquito. Es que uno a los cuatro años y medio no tiene por qué ir a un entierro de nadie y menos de la mamá", comenzó diciendo Miguel Uribe en ese entonces.

"El fin de la existencia del ser humano es un tema muy difícil de entender y no en vano durante toda la historia los filósofos se han dedicado a descubrir qué hay después de la muerte. Es un miedo en el sentido que me recuerda nuestra condición de seres humanos y eso al final lo vuelve a uno más sensible frente a la vida, el dolor ajeno y las dificultades que hay", agregó Miguel Uribe en esa entrevista.

Estas fueron las desgarradoras palabras de María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, antes del entierro

El pasado 13 de agosto de 2025, antes de que se llevara a cabo el entierro de Miguel Uribe, su esposa María Claudia escribió un sentido post en su cuenta de Instagram.

"Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí", enfatizó.