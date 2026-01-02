Se conoce el video del ataque con granada registrado contra un establecimiento comercial en el barrio Santa Fe, de Bogotá

A diez días del ataque con granada registrado contra un local comercial del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, se conocen nuevas pistas sobre el caso, entre ellas, el video de seguridad en el que se ve a los dos autores materiales del crimen lanzando el explosivo a puertas del establecimiento nocturno ‘Troya’.

En la grabación, revelada por Noticias RCN, aparecen dos hombres en moto, uno de saco rojo y otro de saco azul, que habría aventado la granada a la acera, enfrente del bar.

El incidente, ocurrido el pasado 22 de enero, en zona de tolerancia, centro de Bogotá deja un saldo de una persona muerte y otras 13 heridas, en su mayoría, trabajadores de negocios cercanos que departían a las afueras de ‘Troya’.

Noticia en desarrollo…