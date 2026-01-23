Un muerto y 13 heridos deja atentado con granada en local del centro de Bogotá: dos motociclistas detrás

Un ataque con granada en el barrio Santa Fe, ubicado en el centro de Bogotá, dejó un saldo de una persona fallecida y trece heridas durante la noche del miércoles 22 de enero.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el ataque ocurrió a las 9:08 de la noche y que habría sido perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una moto.

Las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales de la zona captaron a los dos hombres en una motocicleta de color negro antes de lanzar la granada.

El artefacto cayó en la calle, afectando principalmente a comerciantes, trabajadores, personal de seguridad y meseros que se encontraban en el lugar.

La víctima mortal del ataque fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial donde, lamentablemente, por la gravedad de las heridas, murió cuando recibía atención médica. Se trata de una persona de 75 años.

Los trece heridos presentan heridas de gravedad y lesiones causadas por las esquirlas del explosivo.

Varios de los heridos fueron sometidos a cirugía de emergencia durante la noche y la madrugada de este 23 de enero.

Cámaras de seguridad son clave para identificar a los responsables del atentado

Según las investigaciones preliminares, el atentado podría estar relacionado con una extorsión. La propietaria del establecimiento comercial había denunciado situaciones similares meses atrás, lo que refuerza esta línea investigativa.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el alcalde de Bogotá se pronunciaron sobre los hechos a través de sus cuentas en redes sociales. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan en las labores de investigación y recolección de pruebas.

Las autoridades utilizan el material de los circuitos de cámaras de seguridad para rastrear a los dos hombres responsables del ataque, quienes se desplazaban en una motocicleta negra. Hasta el momento no se han realizado capturas relacionadas con el hecho.