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VIDEO del macabro operar de una red de microtráfico y homicidio selectivo en Bogotá

La organización criminal controlaba puntos de venta cerca de Transmilenio. Capturaron a seis miembros de la banda, entre ellos, alias Teresa, su cabecilla.

Yhonay Díaz

noviembre 10 de 2026
07:03 a. m.
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La Policía Metropolitana de Bogotá logró desarticular una organización criminal que mantenía bajo control varios sectores de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, a través de actividades de microtráfico y homicidios selectivos.

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Tras un año de investigaciones y seguimientos de inteligencia, seis presuntos integrantes de la banda denominada ‘Los Ilimaní’ fueron capturados y enviados a la cárcel.

Entre los detenidos hay una mujer identificada como alias Teresa, quien sería la líder de la estructura delictiva.

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La banda operaba estratégicamente en zonas de alta afluencia de personas, estableciendo puntos de expendio de estupefacientes cerca de las estaciones del Transmilenio y en parques del sector.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes utilizaban la modalidad de venta puerta a puerta, ocultando la droga en palos, basura, sillas y otras zonas de difícil acceso para evadir los controles policiales.

Las investigaciones revelaron que la organización tenía sus tentáculos repartidos en el territorio, y sus principales clientes y distribuidores eran habitantes de calle.

La estructura criminal habría generado ganancias de hasta $100 millones mensuales, según los datos recopilados durante el proceso investigativo.

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Los homicidios selectivos de la red de microtráfico de alias Teresa

Las autoridades atribuyen a esta estructura cuatro homicidios relacionados con disputas por el dominio de las zonas de microtráfico.

Entre los crímenes documentados se encuentran el homicidio de un taxista en el sur de Bogotá y un doble asesinato registrado en la localidad de Suba.

La organización contaba con sicarios a su disposición para ajustar cuentas cuando consideraban que las operaciones no cuadraban según sus intereses.

Los seis capturados fueron detenidos durante operativos de allanamiento realizados por la Policía.

De acuerdo con la información oficial, cinco de los seis detenidos contaban con antecedentes judiciales, lo que evidencia su trayectoria delictiva.

Un juez de garantías envió a la totalidad de los capturados a prisión mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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