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Menor logró escapar de las disidencias Farc, pero lo persiguieron hasta su casa, en Cauca

El adolescente logró escapar de sus filas, pero guerrilleros de la estructura Jaime Martínez lo persiguieron hasta su casa para amedrentar a su familia.

Yhonay Díaz

noviembre 10 de 2026
07:29 a. m.
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Un menor de edad, contra todo pronóstico, logró escapar de las disidencias de las Farc en Cauca después de permanecer un año bajo reclutamiento forzado, viviendo en carne propia y sin decidirlo el horror de la guerra.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el menor tomó la arriesgada decisión de huir de la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias Iván Mordisco.

Sin embargo, su regreso a su casa no fue el final de esta pesadilla. Guerrilleros del grupo armado lo persiguieron hasta su vivienda, donde se encontraba con su madre y otros dos niños, amedrentándolos y poniendo en riesgo sus vidas.

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El niño, su madre y sus hermanos fueron trasladados a un lugar seguro

El Ejército Nacional adelantó una operación humanitaria en el municipio de Suárez, Cauca, que permitió trasladar al joven y a su familia a un lugar seguro, luego de las amenazas que recibieron en su propia casa tras su regreso.

Esta intervención forma parte de los esfuerzos institucionales por proteger a víctimas del reclutamiento forzado en una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

En lo corrido de 2026, la 3ª División del Ejército logró recuperar a 73 menores en el suroccidente del país, todos vinculados de manera forzada o engañosa a estructuras armadas ilegales.

"Cada uno de estos casos evidencia una realidad que rechazamos de manera contundente y categórica", señaló el coronel Andrés Noval, jefe de Estado Mayor, respecto al reclutamiento y la instrumentalización por parte de los grupos armados ilegales.

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Cauca, la pesadilla del reclutamiento de menores

El departamento de Cauca se ha convertido en uno de los territorios con mayor número de casos de reclutamiento forzado de menores en el país.

La presencia de disidencias de las Farc, particularmente la estructura comandada por alias Iván Mordisco, mantiene en constante riesgo a los menores de municipios como Suárez, uno de los más golpeados por la violencia.

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