Senado de EE. UU. vota para limitar los poderes de Trump en la guerra contra Irán

El Senado de Estados Unidos realizará el miércoles, 4 de marzo, una votación crucial en medio del conflicto de rápida expansión en Oriente Medio, que ya ha cobrado la vida de soldados estadounidenses y del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

La resolución bipartidista, impulsada por Tim Kaine y Rand Paul, pretende obligar al Ejecutivo a retirar las fuerzas estadounidenses que atacan a Irán, a menos que el Congreso otorgue una autorización expresa para la campaña.

Este movimiento legislativo busca frenar al presidente Donald Trump que, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha intentado expandir el control del poder ejecutivo sobre el legislativo, una tendencia que recientemente recibió un "jalón de orejas" de la Corte Suprema al suspender sus aranceles “recíprocos”.

Irán ¿representa o no una amenaza inminente para los EE. UU.?

La legalidad de la ofensiva ordenada por el presidente está hoy en debate. Si bien Trump justificó la operación del sábado 28 de febrero, en un video, en el que menciona que Irán representa una amenaza "inminente", no ha logrado convencer a una oposición demócrata que cuestiona si cumple los requisitos de la ley de 1973.

Dicha norma permite intervenciones militares limitadas en emergencias, pero los legisladores insisten en que la Constitución establece que el Congreso es el "único habilitado" para declarar la guerra formalmente.

Este cuestionamiento sobre los límites del poder presidencial recuerda el reciente fallo del alto tribunal sobre la IEEPA de 1977, donde se determinó que, si se hubiese querido otorgar al presidente el poder "distinto y extraordinario" de imponer aranceles, el Congreso "lo habría hecho de forma expresa”.

La iniciativa busca que el Senado fije una posición:

A pesar de la escalada en el conflicto y las bajas en Teherán, el camino para limitar los poderes de Trump parece cuesta arriba en una cámara compuesta por 53 republicanos y 47 demócratas.

Para que la resolución prospere, los demócratas necesitarían sumar al menos cuatro votos republicanos a la postura de Rand Paul. Los líderes de la mayoría republicana ya dan por sentado que el texto está "condenado al fracaso", pero la oposición considera que el valor real de la votación radica en la transparencia política, pues consideran "esencial obligar a los legisladores a fijar una posición pública sobre la guerra" ante la ciudadanía.