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¿Congresistas del Pacto Histórico renunciarán a un día de sueldo por no asistir a la posesión de Abelardo?

La colectividad anunció que no estará presente en la posesión presidencial de De la Espriella, la cual podría realizarse en Cali.

Plenaria de la Cámara de Representantes.
Plenaria de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara de Representantes.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
09:00 a. m.
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El principal tema que ha movido la agenda en el Congreso en los últimos días ha sido la posibilidad de que Abelardo de la Espriella se posesione en Cali y no en Bogotá.

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La posesión presidencial del próximo 7 de agosto debe realizarse ante el Congreso, el cual sesiona en el Capitolio Nacional. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Representantes pueden votar proposiciones para cambiar la ubicación de la sesión.

Posesión de De la Espriella sería en Cali

El martes 28 de julio, la plenaria de la Cámara aprobó con 117 votos a favor y siete en contra la proposición para trasladar la sesión a Cali. Falta que se surta el debate en el Senado y la elección del recinto para la posesión.

Las proyecciones apuntan que la ceremonia podría realizarse en la arena USC de la Universidad Santiago de Cali junto al reconocimiento de tropas en el cantón militar Pichincha.

Pacto Histórico, la coalición que será opositora en los cuatro años del gobierno de De la Espriella, informó que no asistirá a la posesión. El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, se refirió a esta situación en la sesión.

“Asumiremos como debe ser”: Landinez

“Los que no quieren ir, pueden hacerlo; pero renuncien al día de salario y sus prestaciones (…) No hay excusa válida para no asistir a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella”, afirmó.

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En diálogo con La FM, el vocero del Pacto Histórico, Heráclito Landinez, dio a conocer que la colectividad renunciará a un día de salario por la no asistencia.

Le corresponde a la Dirección Administrativa descontar en este caso el día del salario de los congresistas que no asistan. En el Pacto Histórico lo asumiremos como debe ser.

Paralelamente, se radicó una proposición para que la Cámara no pague los tiquetes, viáticos ni hospedaje para la posesión. “Ellos decidieron que el Congreso se traslade, pues que sean ellos mismos quienes paguen”, afirmó la congresista María Fernanda Carrascal.

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