Se habría robado dos celulares con un cuchillo en Engativá: fue capturado y enviado a la cárcel

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura en flagrancia de un hombre señalado de robarse dos celulares en un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Engativá, usando un cuchillo para intimidar a las víctimas.

Tras efectuar el hurto, las autoridades revisaron las cámaras de seguridad y lograron ubicar al presunto responsables gracias a los servicios de localización de uno de los teléfonos, logrando así sorprenderlo con ambos dispositivos y el arma blanca en su poder.

Cárcel para el ladrón de celulares

Este hombre fue puesto bajo disposición de las autoridades competentes, quienes le dictaron medida de aseguramiento, por lo que será trasladado a una cárcel mientras avanza el proceso de judicialización.

La Policía señaló que esta persona ya había estado tras la rejas en el pasado, quedando en libertad en 2019 tras pagar una condena por el delito de hurto calificado y agravado, por lo que habría regresado a sus andanzas.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de un robo de celular?

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, recordó a la comunidad la importancia de denunciar estos hechos de hurto a la línea de emergencias 123 para tratar de actuar lo más rápido posible.

Según la Alcaldía de Bogotá, en caso de hurto de celular lo primero que se debe hacer es proteger la información personal y bloquear el dispositivo. Para ello, es necesario comunicarse de inmediato con el operador de telefonía móvil y solicitar el bloqueo de la línea y del código IMEI, lo que impide que el equipo sea utilizado por terceros.

Posteriormente, se debe interponer la denuncia formal ante las autoridades. Este trámite puede realizarse de manera virtual a través de la plataforma “A denunciar” o presencialmente en una estación de Policía. Allí se debe informar cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos.