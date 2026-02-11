Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 11 de febrero de 2026

El sorteo del Super Astro Sol correspondiente a este miércoles 11 de febrero de 2026 dejó definida la combinación ganadora de la jornada y movió nuevamente la expectativa entre los apostadores que siguen este juego día a día.

Como es habitual, la dinámica se centró en la selección de un número de cuatro cifras y uno o los doce signos zodiacales, fórmula que determina los distintos niveles de premio para quienes logran coincidencias exactas o parciales.

¿Será que usted fue uno de los afortunados tras el más reciente sorteo del Super Astro So? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 11 de febrero de 2026

Después de que las balotas se frenaron, la presentadora del sorteo, ante el delegado de Coljuegos, reveló la combinación.

Para esta fecha, el número ganador fue XXXX y estuvo acompañado del signo zodiacal XXXX.

Con este resultado, los jugadores que registraron su apuesta para el sorteo de la tarde ya pueden revisar sus comprobantes y validar si obtuvieron aciertos en número, signo o ambos elementos en el orden correcto.

Dependiendo de la coincidencia, el plan de premios contempla las siguientes categorías de pago:

42.000 veces lo apostado por el signo y los cuatro números.

1.000 veces lo apostado por el signo y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por el signo y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué deben hacer los ganadores del Super Astro Sol?

Tras conocerse el resultado de este 11 de febrero de 2026, los puntos de venta autorizados de Su Red y SuperGiros quedaron habilitados para la validación de tiquetes.

En consecuencia, los jugadores que estén entre los ganadores tienen que conservar su comprobante en buen estado y presentarlo dentro de los plazos establecidos para el cobro.