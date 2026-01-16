Se prorroga por un año el principio de oportunidad para Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro

Noticias RCN conoció en primicia que una jueza decidió prorrogar por un año más el principio de oportunidad a favor de Daisuris del Carmen Vásquez Castro, conocida como Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Fernando Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico.

La decisión se adoptó en una audiencia reservada ante el Juzgado 09 Penal Municipal con funciones de control de garantías, a la cual tuvo acceso este medio. El beneficio inicial vencía el próximo 2 de febrero, razón por la cual se solicitó esta extensión.

¿Qué dijo la fiscal del caso?

Según explicó el editor judicial de Noticias RCN, Felipe Quintero, la fiscal del caso, Lucy Laborde, certificó que Vásquez ha cumplido con el 90% de los compromisos adquiridos en el acuerdo firmado con la Fiscalía. Entre esos compromisos figura la entrega de chats, declaraciones y material probatorio relacionado con la investigación que avanza contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La jueza consideró probado el cumplimiento de estas obligaciones y avaló la prórroga del beneficio. De acuerdo con la Fiscalía, el único requisito pendiente por parte de Vásquez es declarar en el juicio que se adelanta en contra del exdiputado del Atlántico.

Con esta decisión, Day Vásquez seguirá colaborando con la justicia y su testimonio será definitivo dentro del proceso judicial contra Nicolás Petro.