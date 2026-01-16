CANAL RCN
Colombia

Se prorroga por un año el principio de oportunidad para Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro

En audiencia reservada, conocida en primicia por Noticias RCN, la justicia avaló extender por un año el principio de oportunidad concedido a Vásquez.

Presidencia explica las razones por las que retiró esquema de protección a Day Vásquez
Foto: tomada de video

Felipe Quintero

enero 16 de 2026
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en primicia que una jueza decidió prorrogar por un año más el principio de oportunidad a favor de Daisuris del Carmen Vásquez Castro, conocida como Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Fernando Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico.

Day Vásquez confirmó que entregó bienes investigados a la Fiscalía
RELACIONADO

Day Vásquez confirmó que entregó bienes investigados a la Fiscalía

La decisión se adoptó en una audiencia reservada ante el Juzgado 09 Penal Municipal con funciones de control de garantías, a la cual tuvo acceso este medio. El beneficio inicial vencía el próximo 2 de febrero, razón por la cual se solicitó esta extensión.

¿Qué dijo la fiscal del caso?

Según explicó el editor judicial de Noticias RCN, Felipe Quintero, la fiscal del caso, Lucy Laborde, certificó que Vásquez ha cumplido con el 90% de los compromisos adquiridos en el acuerdo firmado con la Fiscalía. Entre esos compromisos figura la entrega de chats, declaraciones y material probatorio relacionado con la investigación que avanza contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La jueza consideró probado el cumplimiento de estas obligaciones y avaló la prórroga del beneficio. De acuerdo con la Fiscalía, el único requisito pendiente por parte de Vásquez es declarar en el juicio que se adelanta en contra del exdiputado del Atlántico.

Day Vásquez no tiene recursos para suscribir el principio de oportunidad: abogado
RELACIONADO

Day Vásquez no tiene recursos para suscribir el principio de oportunidad: abogado

Con esta decisión, Day Vásquez seguirá colaborando con la justicia y su testimonio será definitivo dentro del proceso judicial contra Nicolás Petro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Hacienda

“No es con amenazas”: gobernador de Antioquia sobre acciones jurídicas que tomará el Gobierno por negarse a acatar la emergencia económica

Policía Nacional

Se registraron cambios importantes en direcciones y mandos de la Policía Nacional: así quedó

Policía Nacional

Capturan en flagrancia a sujeto que agredió a un perro en un ojo con un objeto contundente

Otras Noticias

EPS

¿Qué tanta responsabilidad tiene el Gobierno en el deterioro del sistema de salud?

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, el exministro de Salud advirtió la llegada de una crisis que avanza de forma silenciosa.

Artistas

Dolor profundo: murió estrella de la música tras batallar contra una enfermedad compleja

Su familia confirmó su deceso a través de un sentido comunicado publicado en redes sociales.

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala 'sacó pecho' por cómo hablaba Yeison Jiménez de él

Luis Fernando Muriel

Luis Muriel, duda para la vuelta de la Superliga por curiosa razón

Trabajo

Ministerio de Trabajo aclara si pueden despedir trabajadores por el alza del salario mínimo