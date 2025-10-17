Se reactivará ruta aérea en Colombia tras meses sin operación: es de las más cortas del país

Volverá a entrar en operación una ruta que conecta a Bogotá con el municipio de Flandes (Tolima), a solo unos minutos de Girardot. El itinerario despega desde el aeropuerto El Dorado y aterriza en el aeropuerto Santiago Vila, una terminal recientemente remodelada.

De acuerdo con lo que Noticias RCN pudo conocer, los vuelos se reanudarán oficialmente el 14 de noviembre de 2025, justo a tiempo para la temporada vacacional de fin de año. Esta reapertura representa una alternativa ideal para quienes buscan evitar las largas horas en carretera desde la capital.

Un trayecto de 13 minutos que ahorra hasta seis horas

La principal ventaja de la ruta aérea Bogotá–Flandes radica en su rapidez. Mientras el desplazamiento por tierra puede tardar entre tres y seis horas, el vuelo dura apenas 13 a 20 minutos, dependiendo de las condiciones climáticas y de tráfico aéreo.

Se espera que en las próximas horas, Satena, la aerolínea encargada de la operación de este trayecto, publique información oficial al respecto con relación a la venta de tiquetes y los precios que tendrían tras retomar la actividad. En su momento, rondaban los 168,000 pesos.

La operación de la ruta Bogotá - Flandes

En diciembre de 2024, Satena y la Gobernación de Cundinamarca anunciaron la inauguración de esta ruta que contaría con dos vuelos a la semana, los días lunes y los viernes en ambos sentidos, con aeronaves con capacidad para 19 pasajeros.

Sin embargo, se tuvo que suspender el pasado 1 de febrero debido a obras de mejoramiento en el Aeropuerto Santiago Vila, gestionadas por la Aeronáutica Civil. Estas intervenciones buscan modernizar la infraestructura, pero afectaron la única ruta comercial existente.