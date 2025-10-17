CANAL RCN
Colombia

Se reactivará ruta aérea en Colombia tras meses sin operación: es de las más cortas del país

Desde febrero de este año, la ruta se tuvo que suspender debido a obras en una de las terminales aéreas.

Viajeros aeropuerto
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
10:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Volverá a entrar en operación una ruta que conecta a Bogotá con el municipio de Flandes (Tolima), a solo unos minutos de Girardot. El itinerario despega desde el aeropuerto El Dorado y aterriza en el aeropuerto Santiago Vila, una terminal recientemente remodelada.

Ni café, ni petróleo: Este es el nuevo rey que lidera el debate de la economía colombiana
RELACIONADO

Ni café, ni petróleo: Este es el nuevo rey que lidera el debate de la economía colombiana

De acuerdo con lo que Noticias RCN pudo conocer, los vuelos se reanudarán oficialmente el 14 de noviembre de 2025, justo a tiempo para la temporada vacacional de fin de año. Esta reapertura representa una alternativa ideal para quienes buscan evitar las largas horas en carretera desde la capital.

Un trayecto de 13 minutos que ahorra hasta seis horas

La principal ventaja de la ruta aérea Bogotá–Flandes radica en su rapidez. Mientras el desplazamiento por tierra puede tardar entre tres y seis horas, el vuelo dura apenas 13 a 20 minutos, dependiendo de las condiciones climáticas y de tráfico aéreo.

Se espera que en las próximas horas, Satena, la aerolínea encargada de la operación de este trayecto, publique información oficial al respecto con relación a la venta de tiquetes y los precios que tendrían tras retomar la actividad. En su momento, rondaban los 168,000 pesos.

La operación de la ruta Bogotá - Flandes

En diciembre de 2024, Satena y la Gobernación de Cundinamarca anunciaron la inauguración de esta ruta que contaría con dos vuelos a la semana, los días lunes y los viernes en ambos sentidos, con aeronaves con capacidad para 19 pasajeros.

Esto deben saber los viajeros sobre el impuesto al salir de Colombia: ¿Quiénes están exentos de pagarlo?
RELACIONADO

Esto deben saber los viajeros sobre el impuesto al salir de Colombia: ¿Quiénes están exentos de pagarlo?

Sin embargo, se tuvo que suspender el pasado 1 de febrero debido a obras de mejoramiento en el Aeropuerto Santiago Vila, gestionadas por la Aeronáutica Civil. Estas intervenciones buscan modernizar la infraestructura, pero afectaron la única ruta comercial existente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Hombre debería estar cumpliendo detención domiciliaria, pero fue sorprendido robando

Artistas

Desgarrador: el último mensaje que el hijo de Gustavo Angarita le dedicó al icónico actor antes de su muerte

EPS

Mujer se mudó a las instalaciones de la Nueva EPS: desde hace un año intenta agendar una cita para su hija

Otras Noticias

Finanzas personales

Vecinos en Colombia afrontarían grave problema por ser ruidosos: esta es la dura multa

Conozca la drástica sanción que tendrían aquellos que irrumpan a sus vecinos con fuerte ruido.

Donald Trump

Donald Trump presenta nueva demanda contra The New York Times

La nueva demanda se produce apenas un mes después de que un juez federal desestimara una querella similar por defectos de forma.

Selección Colombia

Víctor Hugo Aristizábal explotó por críticas para su hijo Emilio en el Mundial sub-20

Aida Victoria Merlano

"Abro convocatoria": contundente comentario de Aida Victoria Merlano tras la ruptura con Juan David Tejada

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos