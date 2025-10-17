Ni café, ni petróleo: Este es el nuevo rey que lidera el debate de la economía colombiana

En Colombia, el turismo, que ha venido ganando protagonismo en la economía del país, será parte de un debate clave sobre su futuro, en medio de una creciente digitalización y la aparición de nuevos tipos de viajeros. Esto, teniendo en cuenta que tan solo en el último año, esta industria aportó cerca de $40 billones anuales a la economía nacional, el equivalente a casi cuatro reformas tributarias.

Según datos del DANE y el World Travel and Tourism Council (WTTC), el turismo representa alrededor del 2% del PIB nacional y genera cerca de 900.000 empleos directos, una cifra que podría duplicarse en menos de una década si se aprovecha el potencial de la llamada economía de la hospitalidad. Incluso, con ingresos cercanos a US$10.000 millones en divisas, el turismo superó al café y al carbón como generador de recursos para el país.

Estos datos plantean un desafío para los próximos gobernantes: la necesidad de políticas públicas modernas, tecnológicas y sostenibles que impulsen su expansión. Pero, sobre todo, se abre la necesidad de reactivar el debate sobre las rentas vacacionales, un eslabón clave para descentralizar el turismo, dinamizar economías locales y diversificar la oferta más allá de la hotelería tradicional.

El turismo lidera el debate de la economía colombiana

Parte de esta conversación se desarrollará en Medellín, los días 16 y 17 de octubre, durante la tercera edición de Expohost 2025, la feria y congreso más importante de Latinoamérica sobre rentas cortas, turismo digital y economía colaborativa.

Con más de 60 conferencistas nacionales e internacionales, 120 empresas expositoras y 6.000 asistentes esperados, el evento reunirá a gigantes de la industria como Airbnb, Booking, Expedia, VRBO y Hostelworld, quienes discutirán sobre el presente y futuro del sector.

“Expohost no es solo una feria, es una voz colectiva que representa a miles de anfitriones, property managers, desarrolladores y emprendedores que han transformado la forma en que Colombia recibe a sus visitantes”, explica Juan Camilo Vargas, cofundador de Expohost.

Los nuevos turistas prefieren alojamientos con identidad local, conectividad digital, espacios para trabajo remoto y experiencias culturales personalizadas. En ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá, la tendencia del “slow travel” y el auge de los nómadas digitales han impulsado una demanda creciente de estadías prolongadas, posicionando al país como un punto estratégico en el mapa del turismo global.

De hecho, Airbnb destacó a Medellín como una de las 10 ciudades del mundo con mayor crecimiento en estancias largas, mientras que el MinCIT reportó un incremento del 20% en turismo urbano y del 15% en destinos naturales como el Eje Cafetero, Santander y el Tayrona.

Estas cifras reflejan una oportunidad económica de gran escala: el desarrollo de una red sostenible de alojamientos alternativos que conecte el campo y la ciudad, democratice los ingresos turísticos y promueva la formalización de la oferta.

El auge del turismo digital también está transformando la industria desde adentro. Plataformas basadas en inteligencia artificial (IA) permiten optimizar precios dinámicos, predecir la ocupación y personalizar la experiencia del huésped. Además, las empresas proptech y traveltech están combinando datos, automatización y diseño de experiencias para aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de las propiedades.