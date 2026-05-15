Capturan al hombre que habría asesinado a un joven cuando le quiso robar el celular en Transmilenio
El crimen ocurrió el 15 de abril y la víctima fue Freddy Santiago Guzmán.
Noticias RCN
mayo 15 de 2026
05:28 p. m.
05:28 p. m.
En horas de la tarde de este viernes 15 de mayo, fue capturado en el barrio Garcés Navas, localidad de Engativá, el hombre que habría asesinado a Freddy Santiago Guzmán.
Este crimen ocurrió el pasado miércoles 15 de abril en la estación Minuto de Dios de Transmilenio. Al joven estudiante le intentaron robar el celular y durante el forcejeo recibió varias puñaladas letales.
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