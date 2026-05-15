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Capturan al hombre que habría asesinado a un joven cuando le quiso robar el celular en Transmilenio

El crimen ocurrió el 15 de abril y la víctima fue Freddy Santiago Guzmán.

Capturan al presunto asesino de Freddy Guzmán.
Capturan al presunto asesino de Freddy Guzmán. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

mayo 15 de 2026
05:28 p. m.
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En horas de la tarde de este viernes 15 de mayo, fue capturado en el barrio Garcés Navas, localidad de Engativá, el hombre que habría asesinado a Freddy Santiago Guzmán.

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Este crimen ocurrió el pasado miércoles 15 de abril en la estación Minuto de Dios de Transmilenio. Al joven estudiante le intentaron robar el celular y durante el forcejeo recibió varias puñaladas letales.

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles …

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