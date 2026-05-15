Capturan al hombre que habría asesinado a un joven cuando le quiso robar el celular en Transmilenio

En horas de la tarde de este viernes 15 de mayo, fue capturado en el barrio Garcés Navas, localidad de Engativá, el hombre que habría asesinado a Freddy Santiago Guzmán.

Este crimen ocurrió el pasado miércoles 15 de abril en la estación Minuto de Dios de Transmilenio. Al joven estudiante le intentaron robar el celular y durante el forcejeo recibió varias puñaladas letales.

Noticia en desarrollo. En minutos, más detalles …