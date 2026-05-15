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Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo de ‘El Costeño’: “Premio a la impunidad”

‘El Costeño’ es uno de los implicados en el crimen del 7 de junio de 2025.

Alias Chipi Miguel Uribe Turbay
FOTO: Fiscalía

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 15 de 2026
04:56 p. m.
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En las últimas horas, se conoció que la Fiscalía podría llegar a un preacuerdo con Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o Chipi, una de las piezas clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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‘El Costeño’ habría sido, quizás, el autor material más importante. En sus manos habrían pasado las órdenes para el resto de implicados. Es decir, él presuntamente les dio a cada uno los roles que debían cumplir el 7 de junio de 2025.

¿Con quiénes ya hubo preacuerdo?

Por ejemplo, pocos días antes, tuvo reuniones en Bosa principalmente para ultimar detalles. Sumado a ello, supuestamente le hizo vigilancia al senador y habría sido quien le dio a ‘Tianz’, el joven que disparó, la pistola.

Han sido nueve las personas vinculadas al proceso y, junto a Arteaga, tres se han ido por el camino del preacuerdo: Katherine Andrea Martínez Martínez o ‘Gabriela’, Carlos Eduardo Mora González o ‘El Veneco’ y Simeón Pérez Marroquín o ‘El Viejo’. En cuanto a ‘Tianz’, recibió condena sancionatoria.

Víctor Mosquera, el abogado que representa a la familia de Uribe Turbay, se pronunció y rechazó el preacuerdo.

El duro mensaje de la familia

A nombre de María Claudia Tarazona, su esposa; y Miguel Uribe Londoño, su papá; Mosquera aseguró que a ‘El Costeño’ no se le pueden dar beneficios, dado que tuvo un papel crucial en el crimen.

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También enfatizó que, a lo largo del proceso, ha habido ‘maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia’: “Conceder privilegios a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico, presenció el crimen y fue el determinador (…) constituye un premio a la impunidad y agravio directo”.

Para la familia, el preacuerdo es una muestra de revictimización y afectación a la dignidad, junto con una forma de no proteger la verdad. Por eso, se acudirá ante organismos nacionales e internacionales.

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