Familia de Miguel Uribe rechaza preacuerdo de ‘El Costeño’: “Premio a la impunidad”

En las últimas horas, se conoció que la Fiscalía podría llegar a un preacuerdo con Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias El Costeño o Chipi, una de las piezas clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

‘El Costeño’ habría sido, quizás, el autor material más importante. En sus manos habrían pasado las órdenes para el resto de implicados. Es decir, él presuntamente les dio a cada uno los roles que debían cumplir el 7 de junio de 2025.

¿Con quiénes ya hubo preacuerdo?

Por ejemplo, pocos días antes, tuvo reuniones en Bosa principalmente para ultimar detalles. Sumado a ello, supuestamente le hizo vigilancia al senador y habría sido quien le dio a ‘Tianz’, el joven que disparó, la pistola.

Han sido nueve las personas vinculadas al proceso y, junto a Arteaga, tres se han ido por el camino del preacuerdo: Katherine Andrea Martínez Martínez o ‘Gabriela’, Carlos Eduardo Mora González o ‘El Veneco’ y Simeón Pérez Marroquín o ‘El Viejo’. En cuanto a ‘Tianz’, recibió condena sancionatoria.

Víctor Mosquera, el abogado que representa a la familia de Uribe Turbay, se pronunció y rechazó el preacuerdo.

El duro mensaje de la familia

A nombre de María Claudia Tarazona, su esposa; y Miguel Uribe Londoño, su papá; Mosquera aseguró que a ‘El Costeño’ no se le pueden dar beneficios, dado que tuvo un papel crucial en el crimen.

También enfatizó que, a lo largo del proceso, ha habido ‘maniobras dilatorias sistemáticas para burlar la justicia’: “Conceder privilegios a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico, presenció el crimen y fue el determinador (…) constituye un premio a la impunidad y agravio directo”.

Para la familia, el preacuerdo es una muestra de revictimización y afectación a la dignidad, junto con una forma de no proteger la verdad. Por eso, se acudirá ante organismos nacionales e internacionales.