Aterradoras imágenes del atentado Cúcuta contra el comandante de la Policía de Puerto Santander

En horas de la tarde de este martes 28 de julio se registró un grave atentado contra la Policía Nacional en Norte de Santander, al paso de un vehículo oficial en el que se movilizaban el comandante de la Policía de Puerto Santander, un mayor y otras cuatro personas, en la vía que comunica la ciudad de Cúcuta y el municipio que comunica con la zona norte del estado Táchira, Venezuela.

Un artefacto con explosivos fue detonado al paso del vehículo de color blanco, de uso oficial de la Policía.

Las imágenes dejan en evidencia la magnitud de la carga explosiva con la que atentaron contra el comandante de la Policía de Puerto Santander.

Las autoridades confirmaron que, pese a que el vehículo quedó completamente destruido, el atentado terrorista no dejó heridos ni víctimas mortales.

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Detalles del atentado contra el comandante de la Policía de Puerto Santander

El atentado con explosivos que se presentó a plena luz del día en la vía que comunica Cúcuta y Puerto de Santander destruyó completamente una camioneta de la Policía.

Las imágenes muestran el vehículo prácticamente calcinado y con daños severos que dan cuenta de la potencia del artefacto utilizado en el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte sobre el estado de salud de los cinco policías que se desplazaban en el vehículo al momento del atentado, sin embargo, de manera extraoficial se maneja la información de que el hecho no dejó heridos.

¿Quién estaría detrás del atentado contra el comandante de Puerto Santander?

En zona donde ocurrió el ataque hay presencia del ELN, que delinque principalmente en esta región fronteriza de Norte de Santander, departamento ha sido escenario de múltiples enfrentamientos y acciones violentas contra la fuerza pública en los últimos años.

El municipio de Puerto Santander se encuentra en la frontera con Venezuela, una zona estratégica que históricamente ha sido disputada por grupos armados por las rutas de contrabando y tráfico ilícito.

Hasta el momento, la fuerza pública no ha determinado la responsabilidad del ELN en este nuevo atentado en la región fronteriza.