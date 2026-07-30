CANAL RCN
Colombia Video

¡Continúa temblando masivamente en Colombia hoy 30 de julio de 2026! Esto informó el Servicio Geológico

El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado movimientos telúricos desde la madrugada. ¿Dónde han sido?

Nicolás Forero

julio 30 de 2026
12:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de cinco temblores durante este jueves 30 de julio de 2026.

De acuerdo con el reporte, el primero fue en Uribe, Meta, sobre las 12:53 de la madrugada. ¿Dónde han sido los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de julio de 2026

  • 12:53 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Uribe (Meta), a 32 de Mesetas (Meta) y a 34 de Lejanías (Meta).

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026! Atento al reporte
RELACIONADO

¡Fuerte temblor se sintió en Colombia hoy 29 de julio de 2026! Atento al reporte

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 30 de julio de 2026?

  • 1:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 1:37 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 40 kilómetros.

  • 1:44 a.m.

Epicentro: Cumbal, Nariño.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tufiño ( Ecuador), a 10 de Cumbal (Nariño) y a 14 de Cuaspud Carlosama (Nariño).

  • 2:10 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 49 kilómetros de Acandí (Chocó), a 88 de La Palma (Panamá) y a 90 de El Real de Santa María (Panamá).

  • 4:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

¡Nuevamente tembló masivamente en Colombia hoy 28 de julio de 2026! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Nuevamente tembló masivamente en Colombia hoy 28 de julio de 2026! Este es el reporte

  • 4:35 a.m.

Epicentro: 2.6.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Caso María Camila Potosí: esta es la primera imagen de los cinco capturados

Inpec

Encuentran sin vida a dos presos al interior de una celda conyugal en Ibagué ¿Qué pasó?

Transmicable

¿Cuándo comenzará a operar el Transmicable de San Cristóbal y qué novedades tendrá?

Otras Noticias

UEFA

"El Mundial no está en venta": La UEFA rompe con la FIFA y prohíbe a sus selecciones competir

El máximo ente del fútbol de Europa rompió el silencio este jueves tras conocerse el plan de la FIFA.

Medio ambiente

¿Qué es el Día del Sobregiro y por qué preocupa que la Tierra lo haya alcanzado este 30 de julio?

El último año se registró el mayor número de emisiones de la historia. Empero, los países siguen sin adoptar estrategias para reducir su huella y consumo.

Artistas

Reconocida pareja de famosos le puso fin a su relación: así lo revelaron

Enfermedades

Alerta por enfermedad diarreica en Ipiales: autoridades investigan qué está provocando el brote

Finanzas personales

Nuevo fallo de la Corte Suprema aclara cuándo una pareja en unión libre puede reclamar parte de un patrimonio