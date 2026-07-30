¡Continúa temblando masivamente en Colombia hoy 30 de julio de 2026! Esto informó el Servicio Geológico
El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado movimientos telúricos desde la madrugada. ¿Dónde han sido?
Nicolás Forero
12:41 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de cinco temblores durante este jueves 30 de julio de 2026.
De acuerdo con el reporte, el primero fue en Uribe, Meta, sobre las 12:53 de la madrugada. ¿Dónde han sido los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de julio de 2026
- 12:53 a.m.
Epicentro: Uribe, Meta.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Uribe (Meta), a 32 de Mesetas (Meta) y a 34 de Lejanías (Meta).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 30 de julio de 2026?
- 1:00 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 1:37 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 40 kilómetros.
- 1:44 a.m.
Epicentro: Cumbal, Nariño.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tufiño ( Ecuador), a 10 de Cumbal (Nariño) y a 14 de Cuaspud Carlosama (Nariño).
- 2:10 a.m.
Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 49 kilómetros de Acandí (Chocó), a 88 de La Palma (Panamá) y a 90 de El Real de Santa María (Panamá).
- 4:01 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 4:35 a.m.
Epicentro: 2.6.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).