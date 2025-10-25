CANAL RCN
Seccional de Tránsito advierte a conductores de piques ilegales en Bogotá: los tienen identificados

Menores de edad y conductores alicorados han sido encontrados en os operativos realizados por las autoridades.

octubre 25 de 2025
08:26 p. m.
Los piques ilegales se estarían convirtiendo en un dolor de cabeza para las familias bogotanas a la hora de dormir.

En el último operativo realizado por la seccional de Tránsito, 35 comparendos fueron impuestos y 10 vehículos inmovilizados en la Carrera Novena, por las carreras clandestinas que realizan, incluso, entre semana.

De acuerdo con John silva, jefe seccional tránsito Bogotá, “esta es una actividad que estamos permanente ejecutando. Este año ya hemos hecho 274 operativos, donde se han impuesto 1.583 órdenes de comparendo y así mismo, se han inmovilizado 361 vehículos".

Pero eso no es todo. En el operativo realizado esta semana, descubrieron varias botellas de licor, al interior de uno de los vehículos que participaban de los piques.

Menores de edad son llevados a los piques ilegales como si fueran una actividad familiar:

Los mismos asistentes suelen grabar lo que pasa durante la jornada y compartirlo en redes sociales. En uno de estos videos se ve a un menor de, aproximadamente, 10 años, dando la señal de salida.

Este tipo de eventos, que no parecen tener “ni Dios ni orden”, son organizados por líderes que promueven en plataformas digitales las carreras clandestinas, como si fueran simples rodadas.

Uno de ellos fue identificado por las autoridades como Wilmar Andrey Naranjo Quintero, conocido como Biker 979, en redes, donde presume sus maniobras. Un arma de doble filo que habría permitido a las autoridades cerrar su local de reparación de electrodomésticos, por irregularidades, e inmovilizar su moto por llevar modificaciones ilegales y una placa alterada, para evadir los controles.

Autoridades saben cuándo y dónde ocurren los piques:

De acuerdo con Silva, ya existe "claridad sobre los días, las horas, los sitios, donde se concentran para desarrollar la actividad; así como los métodos de convocatoria, y no vamos a permitir este tipo de prácticas”.

Entre las vías que utilizan sin precaución o temor alguno están la avenida Boyacá con 170, la Boyacá con 52, la Boyacá con 22, el deprimido de la Calle 26, la Autopista Norte y la Circunvalar con Calle 26.

Cada vez son más los piques registrados en la ciudad, pero también los operativos, en un esfuerzo de las autoridades por garantizar la seguridad en la vía para todos los conductores y proteger la vida de quienes corren, porque "se cometen diversas infracciones de tránsito como exceso de velocidad, maniobras peligrosas e, incluso, se han sorprendido personas conduciendo sin haber obtenido la licencia de conducción”.

