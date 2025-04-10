VIDEO | Enfrentamientos por piques ilegales en Bogotá dejaron agentes atropellados, heridos y capturas

En la noche del viernes 3 de octubre, el barrio La Macarena, ubicado en la localidad Santa Fe, fue el escenario de piques ilegales.

Allí, lo que empezó como un operativo de control de la Secretaría de Movilidad, terminó en una confrontación entre motociclistas, Tránsito, la Policía y los propios habitantes del barrio.

Operativo contra piques ilegales en La Macarena, Bogotá, terminó mal

El procedimiento se realizó tras las denuncias constantes de los residentes, quienes aseguran que desde hace meses el sector se convirtió en punto de encuentro para grupos de motociclistas que realizan competencias ilegales en plena vía pública.

La intervención de los agentes de tránsito no fue bien recibida por los moteros. De acuerdo con los reportes, varios de ellos embistieron con sus motos a los funcionarios, dejando a cinco heridos, entre ellos una mujer que sufrió una fractura en su pierna.

En las grabaciones se observa cómo los paramédicos intentaron improvisar un soporte con cartones para estabilizar su extremidad antes de trasladarla a un centro asistencial.

Policía entregó detalles de las capturas tras operativo contra piques ilegales

Todo aumentó cuando más motociclistas se unieron al desorden, y fue ahí cuando la Policía Metropolitana de Bogotá intervino para controlar la situación.

En medio del enfrentamiento, se escuchan los gritos de los vecinos que apoyaban a las autoridades y reclamaban el fin de estas prácticas ilegales.

El coronel Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de Santa Fe, dijo:

Mediante la línea de emergencias 123, la comunidad nos informó sobre varios sujetos en motocicletas haciendo piques ilegales y agrediendo a los residentes. De inmediato reaccionamos y apoyamos a los ciudadanos. Como resultado, 15 personas fueron trasladadas bajo la Ley 1801 y en coordinación con la Secretaría de Movilidad inmovilizamos 11 motocicletas.

Por su parte, Richard Sanabria, comandante de los agentes civiles de tránsito, confirmó las agresiones:

Durante el operativo algunos conductores reaccionaron con violencia contra nuestros agentes y la misma comunidad. Esto ocasionó lesiones a varios de nuestros funcionarios y perjuicios a los ciudadanos. No obstante, se lograron identificar y sancionar a 11 motocicletas vinculadas con los hechos.

El balance final de las autoridades indica que seis personas fueron valoradas por los equipos de salud, entre ellas un habitante de la zona, un policía y un agente civil de tránsito.